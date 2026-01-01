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Waarom Hostinger Agent een game changer is
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Hostinger Agent begreep mijn bezorgdheid snel en gaf duidelijke, stapsgewijze begeleiding die mijn probleem zonder enige verwarring oploste.
Hostinger Agent, hun AI-ondersteuning, is geweldig.Ik geef er eigenlijk de voorkeur aan boven praten met een persoon, omdat ik me niet gehaast voel.
Hun AI assistent Hostinger Agent is ZEER behulpzaam. In plaats van mij door te verwijzen naar eindeloze hulp docs, het doet eigenlijk dingen in mijn account. Het is alsof het hebben van een junior systeembeheerder op oproep.
Veelgestelde vragen over Hostinger Agent
Wat is Hostinger Agent?
Hostinger Agent is Hostinger's AI support agent - gebouwd om uw websites en diensten te beheren via een eenvoudige chat. Het voert meer dan 500 admin-level acties uit, van het migreren van websites en het maken van back-ups tot het beheren van DNS-records en het controleren van de status van de server. Meer informatie over Hostinger Agent.
Welke Hostinger producten ondersteunt Hostinger Agent?
Hostinger Agent werkt in het volledige Hostinger ecosysteem – webhosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domeinen en betalingen.Wat je ook beheert, Hostinger Agent is er om te helpen.
Kan Hostinger Agent daadwerkelijk wijzigingen aanbrengen in mijn account, of beantwoordt het alleen vragen?
Beide – maar wat Hostinger Agent onderscheidt is dat het actie onderneemt.In plaats van u te verwijzen naar een helpdoc, verbindt Hostinger Agent domeinen, werkt DNS-instellingen bij, installeert plug-ins en meer, rechtstreeks in uw account.
Is Hostinger Agent beschikbaar op mobiel?
Ja. Hostinger Agent is overal beschikbaar waar je Hostinger benadert – ook op mobiel en zelfs WhatsApp – dus onmiddellijke hulp is altijd één bericht verwijderd, waar je ook werkt.
Wat gebeurt er als Hostinger Agent mijn probleem niet kan oplossen?
Hostinger Agent verwerkt 85% van de support interacties onafhankelijk.Voor alles wat buiten zijn scope valt, verbindt het u met een menselijke specialist, zodat u nooit zonder een oplossing zit.