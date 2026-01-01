Kortingscodes en Aanbiedingen van Hostinger

Jackpot! Je hebt zojuist onze nieuwste kortingscodes en deals ontdekt.
1,89  € /mnd

+3 maanden gratis

30-dagen-geld-terug-garantie
Kortingscodes en Aanbiedingen van Hostinger

Speciale kortingen op hosting en Website Bouwer plannen

Hosting

Hosting

Veilig. Snel. Zoals een website hoort te zijn. Dat is wat onze webhostingdiensten beloven.

Website Bouwer

Creëer een website of webshop in 3 stappen. Voeg een websitebeschrijving toe, laat AI deze bouwen en zet de puntjes op de i.

VPS hosting

Meer kracht en controle met VPS hosting. Gratis automatische wekelijkse back-ups inbegrepen.
Hosting

Kies jouw perfecte plan

Kortingscode 'COUPONSPAGE' succesvol toegepast.
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,89  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 90,72 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Migreer je site gratis en zonder downtime
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
MEEST POPULAIR
85% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,84  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 136,32 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
74% KORTING
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,64  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 318,72 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Maak maximaal 100 websites aan
10 Node.js web apps
NIEUW
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
10 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
100 PHP-workers voor drukke sites
2M inodes om je bestanden te schalen
4 GB RAM voor soepele siteprestaties
Hoe je Hostinger kortingscodes kunt inwisselen

Volg deze 3 eenvoudige stappen om de Hostinger codes en kortingsbonnen te gebruiken.
01

Selecteer je plan – coupon is al toegepast

Claim je Hostinger promotiecode door op het door jou gekozen plan in de bovenstaande tabel te klikken en naar de betaalpagina te gaan.

02

Ga door naar afrekenen

Vul je betaalgegevens in en voltooi de transactie om toegang te krijgen tot het ledengedeelte.

03

Geniet van jouw hostingplan

Hier begint jouw reis. Kies je websitetool of migreer een bestaande site.

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Hostinger kortingscode FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de kortingscodes voor onze webhosting-jaarplannen.

Hoeveel webhosting kortingscodes zijn er momenteel beschikbaar?

Heeft Hostinger ook webhosting coupons voor bestaande klanten?

Waarop bespaar ik met de kortingscodes van Hostinger?

Op welke webhostingdiensten bieden jullie kortingen?

Kan ik meer dan één coupon tegelijkertijd gebruiken?

Heeft Hostinger regelmatig aanbiedingen op webhosting?

