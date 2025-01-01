رموز كوبونات Hostinger وعروض ترويجية

يا لِحظك! لقد اكتشفت لتوك أحدث العروض ورموز الكوبونات لدينا.

E£  39.00 /الشهر

+3 أشهر مجانا

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
رموز كوبونات Hostinger وعروض ترويجية

تخفيضات خاصة على خطط الاستضافة وبناء المواقع

استضافة

استضافة

الأمان والسرعة. هذا هو المعيار الذي يجب أن تلتزم به المواقع الإلكترونية. ونحن نضمن ذلك في جميع خدمات الاستضافة التي نقدمها.

منشئ المواقع الإلكترونية

أنشئ موقعًا أو متجرًا إلكترونيًا في 3 خطوات. أضف وصفًا للموقع، ودع AI يُنشئه، ثم أضف لمساتك الأخيرة.

استضافة VPS

مزيد من القوة والتحكم مع استضافة VPS. نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية.
استضافة

اختر خطتك المثالية

82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
65% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£  319.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312.00 (السعر العادي E£43,152.00). يتم التجديد بسعر E£849.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
كيفية استرداد كوبونات Hostinger

اتبع هذه الخطوات الـ3 البسيطة لاستخدام أكواد و كوبونات Hostinger.
01

اختر خطتك مع تطبيق القسيمة

اطلب رمز تخفيض Hostinger الخاص بك بالنقر فوق الخطة التي اخترتها في الجدول أعلاه والانتقال إلى صفحة السّداد.

02

أكمل عملية الدفع

املأ تفاصيل الدفع وأكمل المعاملة للوصول إلى منطقة الأعضاء

03

استمتع بخطة استضافتك

من هنا تبدأ رحلتك. اختر أداة إنشاء موقعك الإلكتروني أو انقل موقعك الحالي.

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

الأسئلة الشائعة حول أكواد كوبونات Hostinger

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول أكواد الخصم لخطط استضافتنا السنوية.

كم عدد أكواد خصم استضافة المواقع المتوفرة حاليًا؟

هل تقدم Hostinger كوبونات استضافة مواقع لعملائها الحاليين؟

أي نوع من التوفير يمكنني الاستفادة منه باستخدام أكواد خصم Hostinger؟

ما هي خدمات استضافة المواقع التي تقدمون خصومات عليها؟

هل يمكنني استخدام أكثر من كوبون في وقت واحد؟

هل لدى Hostinger عروض وتخفيضات متكررة؟

