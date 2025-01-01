Codes Promo Hostinger
CA$ 2.84 /mois
+ mois gratuits
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Remises spéciales sur les plans d'hébergement et du créateur de sites internet
Hébergement
Sécurisé, rapide, à la hauteur de vos attentes. C'est la promesse de tous nos services d'hébergement web.
Créateur de sites internet
Créez un site ou une boutique en ligne en 3 étapes. Ajoutez une description, laissez l'IA créer, puis apportez la touche finale.
Hébergement VPS
Plus de puissance et de contrôle avec l'hébergement VPS. Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites incluses.
Choisissez le plan idéal
Le code promo 'COUPONSPAGE' a été appliqué avec succès
-85 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
CA$ 2.84 /mois
Obtenez 48 mois pour CA$ 136.32 (prix d'origine : CA$ 911.52). Renouvellement au prix de CA$ 15.99/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
Fonctionnalités Premium :
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Marketing par emailInédit
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Le plus populaire
-86 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CA$ 3.79 /mois
Obtenez 48 mois pour CA$ 181.92 (prix d'origine : CA$ 1,295.52). Renouvellement au prix de CA$ 23.99/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPressGRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
-73 %
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
CA$ 10.44 /mois
Obtenez 48 mois pour CA$ 501.12 (prix d'origine : CA$ 1,871.52). Renouvellement au prix de CA$ 36.99/mois.
Créez jusqu'à 100 sites web
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
Toutes les fonctionnalités du plan Business et :
Déployez jusqu'à 5 applications Web frontend Node.jsInédit
3 Go de RAM pour des performances fluides
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois.
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Profitez d'un support prioritaire 24 h/24, 7 j/7
