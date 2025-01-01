رموز كوبونات Hostinger وعروض ترويجية
يا لِحظك! لقد اكتشفت لتوك أحدث العروض ورموز الكوبونات لدينا.
US$ 1.49 /الشهر
+ أشهر مجانا
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
تخفيضات خاصة على استضافة المواقع
هل تريد بدء مدوّنة أو موقع شخصي أو موقع تجارة إلكتروني؟ بفضل كوبون استضافة المواقع لدى Hostinger يمكنك الحصول اليوم على خطة استضافة مواقع بسعر أقل بكثير من السعر المعتاد. ولضمان راحتك، لن تحتاج حتى إلى إدخال كود القسيمة، حيث سيتم تطبيقها تلقائيًا.
عزز تواجدك على الإنترنت مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9% ودعم عملاء 24/7.
اختر خطتك المثالية
Single
الحل المثالي للمبتدئين
US$ 9.99وفِّر 85%
US$ 1.49 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 3.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 موقع
استضافة ووردبريس مُدارة
~10000 زيارة شهريا
قرص SSD سعة 10GB
200000 ملفات وأدلّة (نقاط التوصيل المفهرسة)
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
قوالب مجانية جاهزة
نقل مجاني وتلقائي للمواقع الإلكترونية
SSL مجاني غير محدود
صندوق بريد مجانًا لمدة سنة كاملة
نسخ احتياطية أسبوعية
ماسح الثغرات في ووردبريس
تحديثات تلقائية ذكية من ووردبريس
تسريع وودربريس قياسي
نطاق ترددي غير محدود
CDN مجاني
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
عنوان IP مخصص
دعم ذو أولوية
اطلع على جميع المميزات
الأكثر شهرة
Premium
كل ما تحتاجه لإنشاء موقعك الإلكتروني
US$ 11.99وفِّر 79%
US$ 2.46 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 6.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
25 موقع
استضافة ووردبريس مُدارة
~25000 زيارة شهريا
قرص SSD سعة 25GB
400000 ملفات وأدلّة (نقاط التوصيل المفهرسة)
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
قوالب مجانية جاهزة
نقل مجاني وتلقائي للمواقع الإلكترونية
SSL مجاني غير محدود
25 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
نسخ احتياطية أسبوعية
ماسح الثغرات في ووردبريس
تحديثات تلقائية ذكية من ووردبريس
تسريع وودربريس قياسي
نطاق ترددي غير محدود
CDN مجاني
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
عنوان IP مخصص
دعم ذو أولوية
اطلع على جميع المميزات
Business
طوّر مستواك مع المزيد من القوة والميزات المحسنة
US$ 14.99وفِّر 76%
US$ 3.60 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
50 موقع
استضافة ووردبريس مُدارة
~100000 زيارة شهريا
تخزين NVMe بسعة 50GB
600000 ملفات وأدلّة (نقاط التوصيل المفهرسة)
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
قوالب مجانية جاهزة
نقل مجاني وتلقائي للمواقع الإلكترونية
SSL مجاني غير محدود
50 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
ماسح الثغرات في ووردبريس
تحديثات تلقائية ذكية من ووردبريس
تسريع وودربريس متقدّم
نطاق ترددي غير محدود
CDN مجاني
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
عنوان IP مخصص
دعم ذو أولوية
اطلع على جميع المميزات
Cloud Startup
استمتع بالأداء الأمثل والموارد القوية
US$ 27.99وفِّر 73%
US$ 7.59 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 19.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
100 موقع
استضافة ووردبريس مُدارة
~200000 زيارة شهريا
تخزين NVMe بسعة 100GB
2000000 ملفات وأدلّة (نقاط التوصيل المفهرسة)
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
قوالب مجانية جاهزة
نقل مجاني وتلقائي للمواقع الإلكترونية
SSL مجاني غير محدود
100 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
ماسح الثغرات في ووردبريس
تحديثات تلقائية ذكية من ووردبريس
تسريع وودربريس متقدّم
نطاق ترددي غير محدود
CDN مجاني
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
عنوان IP مخصص
دعم ذو أولوية
اطلع على جميع المميزات
شروط الدفع
كيف تستفيد من كوبونات Hostinger
اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة لاستخدام أكواد وكوبونات Hostinger.
إختر رمز كوبون
استفد من رمز Hostinger الترويجي بالنقر على الكوبون المختار والانتقال إلى صفحة الدفع.
قم بإجراءات الدفع
املأ تفاصيل الدفع وأكمل العملية للوصول إلى منطقة الأعضاء.
استمتع باستضافة المواقع
هنا تبدأ رحلتك. اختر أداة إنشاء موقعك الالكتروني أو حمِّل موقعاً موجوداً.
الأسئلة الشائعة حول أكواد كوبونات Hostinger
اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول أكواد الخصم لخطط استضافتنا السنوية.