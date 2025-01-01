Hostinger Kupon Kodları ve Promosyonları
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₺ 44,99 /ay
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Web Hosting İçin Özel İndirimler
Bir blog, kişisel web sitesi veya e-ticaret sitesi mi kurmak istiyorsunuz? Hostinger web hosting kuponu sayesinde, normal fiyatının çok altında bir hosting planı alabilirsiniz. Hatta kupon kodunu girmeniz bile gerekmez çünkü otomatik uygulanır.
%99,9 çalışma süresi garantisi ve 7/24 müşteri desteği ile çevrimiçi varlığınızı oluşturun.
Mükemmel Planınızı Seçin
Single
Yeni başlayanlar için ideal
₺ 190,99%76 İNDİRİM
₺ 44,99 /ay
₺95,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 Site
WordPress için Yönetimli Hosting
~10 000 aylık ziyaret
10 GB SSD Disk alanı
200 000 Dosya ve Dizin (inode)
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Ücretsiz hazır şablonlar
Ücretsiz otomatik site taşıma
Sınırsız ücretsiz SSL
1 posta kutusu - 1 yıl boyunca ücretsiz
Haftalık Yedekler
WordPress Güvenlik Açığı Tarayıcı
Akıllı WordPress Otomatik Güncellemeleri
Standart WordPress Hızlandırma
Sınırsız bant genişliği
Ücretsiz CDN
WordPress test ortamı
Özel IP Adresi
Öncelikli Destek
Tüm özelliklere göz atın
En Popüler
Premium
Kişisel web siteleri için kusursuz paket
₺ 269,99%75 İNDİRİM
₺ 66,49 /ay
₺159,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
25 Site
WordPress için Yönetimli Hosting
~25 000 aylık ziyaret
25 GB SSD Disk alanı
400 000 Dosya ve Dizin (inode)
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Ücretsiz hazır şablonlar
Ücretsiz otomatik site taşıma
Sınırsız ücretsiz SSL
25 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Haftalık Yedekler
WordPress Güvenlik Açığı Tarayıcı
Akıllı WordPress Otomatik Güncellemeleri
Standart WordPress Hızlandırma
Sınırsız bant genişliği
Ücretsiz CDN
WordPress test ortamı
Özel IP Adresi
Öncelikli Destek
Tüm özelliklere göz atın
Business
Daha fazla güç ve gelişmiş özelliklerle seviye atlayın
₺ 379,99%70 İNDİRİM
₺ 113,99 /ay
₺269,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
50 Site
WordPress için Yönetimli Hosting
~100 000 aylık ziyaret
50 GB NVMe Depolama
600 000 Dosya ve Dizin (inode)
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Ücretsiz hazır şablonlar
Ücretsiz otomatik site taşıma
Sınırsız ücretsiz SSL
50 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Günlük ve isteğe bağlı yedekler
WordPress Güvenlik Açığı Tarayıcı
Akıllı WordPress Otomatik Güncellemeleri
Gelişmiş WordPress Hızlandırma
Sınırsız bant genişliği
Ücretsiz CDN
WordPress test ortamı
Özel IP Adresi
Öncelikli Destek
Tüm özelliklere göz atın
Cloud Startup
Optimize edilmiş performansın ve güçlü kaynakların avantajından faydalanın.
₺ 890,99%73 İNDİRİM
₺ 242,24 /ay
₺635,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
100 Site
WordPress için Yönetimli Hosting
~200 000 aylık ziyaret
100 GB NVMe Depolama
2 000 000 Dosya ve Dizin (inode)
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Ücretsiz hazır şablonlar
Ücretsiz otomatik site taşıma
Sınırsız ücretsiz SSL
100 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Günlük ve isteğe bağlı yedekler
WordPress Güvenlik Açığı Tarayıcı
Akıllı WordPress Otomatik Güncellemeleri
Gelişmiş WordPress Hızlandırma
Sınırsız bant genişliği
Ücretsiz CDN
WordPress test ortamı
Özel IP Adresi
Öncelikli Destek
Tüm özelliklere göz atın
Ödeme Şartları
Hostinger Kuponları Nasıl Kullanılır?
Hostinger kodlarını ve kuponlarını kullanmak için aşağıdaki 3 basit adımı izleyin.
Kupon kodunuzu seçin
Seçilen kupona tıklayıp ödeme sayfasına giderek Hostinger indirim kodunuzu talep edin.
Ödeme işlemine geçin
Üye alanına ulaşmak için ödeme bilgilerini doldurun ve işlemi tamamlayın.
Web hosting'in keyfini çıkarın
Burası yolculuğunuzun başladığı yerdir. Web sitesi oluşturma aracınızı seçin veya mevcut bir siteyi yükleyin.
Hostinger Kupon Kodları SSS
Yıllık hosting planlarımız için indirim kodları hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını aşağıda.