CHF  1.80 /mois

+3 mois gratuits

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement

Hébergement

Sécurisé, rapide, à la hauteur de vos attentes. C'est la promesse de tous nos services d'hébergement web.

Créateur de sites internet

Créez un site ou une boutique en ligne en 3 étapes. Ajoutez une description, laissez l'IA créer, puis apportez la touche finale.

Hébergement VPS

Plus de puissance et de contrôle avec l'hébergement VPS. Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites incluses.
Hébergement

Choisissez le plan idéal

Le code promo 'COUPONSPAGE' a été appliqué avec succès
-85 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
CHF  1.80 /mois
Obtenez 48 mois pour CHF 86.40 (prix d'origine : CHF 580.32). Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Le plus populaire
-85 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF  2.65 /mois
Obtenez 48 mois pour CHF 127.20 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPress
GRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
-75 %
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF  6.17 /mois
Obtenez 48 mois pour CHF 296.16 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
Créez jusqu'à 100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides
01

Choisissez votre plan avec coupon appliqué

Réclamez votre code promo Hostinger en cliquant sur le plan choisi dans le tableau ci-dessus et en accédant à la page de paiement.

02

Passez par le processus de paiement

Remplissez les détails de paiement et terminez la transaction pour accéder à l'espace membres.

03

Profitez de votre plan d'hébergement

C'est ici que votre aventure commence. Choisissez votre outil de création de site internet ou migrez un site existant.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n'êtes pas satisfait à 100 %, vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

Le respect de votre vie privée, notre priorité

