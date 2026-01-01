হোস্টিংগার কুপন কোড এবং প্রচারণা

জ্যাকপট! আপনি আমাদের সর্বশেষ কুপন কোড এবং ডিলগুলি আবিষ্কার করেছেন।

৳  179.00 /মাস

+3 মাস ফ্রি

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
হোস্টিংগার কুপন কোড এবং প্রচারণা

হোস্টিং এবং ওয়েবসাইট বিল্ডার প্ল্যানের জন্য বিশেষ ছাড়

হোস্টিং

হোস্টিং

নিরাপদ। দ্রুত। একটি ওয়েবসাইট যেভাবে হওয়া উচিত। আমাদের সকল ওয়েব হোস্টিং পরিষেবার প্রতিশ্রুতি এটাই।

ওয়েবসাইট নির্মাতা

৩টি ধাপে একটি সাইট বা অনলাইন স্টোর তৈরি করুন। একটি সাইটের বিবরণ যোগ করুন, AI কে এটি তৈরি করতে দিন, তারপর শেষের কাজগুলি যোগ করুন।

ভিপিএস হোস্টিং

ভিপিএস হোস্টিং এর মাধ্যমে আরও শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ। বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ অন্তর্ভুক্ত।
হোস্টিং

আপনার নিখুঁত পরিকল্পনাটি বেছে নিন

80% ছাড়
Premium
শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
৳  179.00 /মাস
৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোনও Node.js ওয়েব অ্যাপ নেই
আপনার ফাইলের জন্য 20 GB স্টোরেজ (SSD)
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 2টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium বেনিফিট:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ফ্রি SSL দিয়ে প্রতিটি সাইট সুরক্ষিত রাখুন
সহজে ডেটা রিকভারির জন্য সাপ্তাহিক অটো ব্যাকআপ
আপনার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা WordPress সাইট উপভোগ করুন
কোনও ডাউনটাইম ছাড়াই বিনামূল্যে আপনার সাইট মাইগ্রেট করুন
1 বছরের জন্য বিনামূল্যে ইমেইল মার্কেটিং
AI Website Builder দিয়ে কয়েক মিনিটে সাইট তৈরি করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business
গ্রোথ-এর জন্য আরও টুলস এবং পাওয়ার
৳  279.00 /মাস
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
AI দিয়ে একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করুন
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
ফ্রি
AI দিয়ে কয়েক মিনিটে রেডি-টু-গো WordPress সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
WordPress Multisite দিয়ে সাইটগুলো আরও সহজে পরিচালনা করুন
67% ছাড়
Cloud Startup
ক্লাউড হোস্টিংয়ের সাথে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য 20X বেশি পাওয়ার
৳  759.00 /মাস
৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
100টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
১০টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 100 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

24/7 প্রায়োরিটি এক্সপার্ট সাপোর্ট উপভোগ করুন
এক সপ্তাহ/মাস ধরে পাওয়ার বুস্ট দিয়ে পিক ট্র্যাফিক সামলান
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
ব্যস্ত সাইটের জন্য 100 PHP ওয়ার্কার
আপনার ফাইল স্কেল করার জন্য 2M ইনোড
স্মুথ সাইট পারফরম্যান্সের জন্য 4 GB RAM
80% ছাড়
Premium
শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
৳  179.00 /মাস
৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোনও Node.js ওয়েব অ্যাপ নেই
আপনার ফাইলের জন্য 20 GB স্টোরেজ (SSD)
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 2টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium বেনিফিট:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ফ্রি SSL দিয়ে প্রতিটি সাইট সুরক্ষিত রাখুন
সহজে ডেটা রিকভারির জন্য সাপ্তাহিক অটো ব্যাকআপ
আপনার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা WordPress সাইট উপভোগ করুন
কোনও ডাউনটাইম ছাড়াই বিনামূল্যে আপনার সাইট মাইগ্রেট করুন
1 বছরের জন্য বিনামূল্যে ইমেইল মার্কেটিং
AI Website Builder দিয়ে কয়েক মিনিটে সাইট তৈরি করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business
গ্রোথ-এর জন্য আরও টুলস এবং পাওয়ার
৳  279.00 /মাস
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
AI দিয়ে একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করুন
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
ফ্রি
AI দিয়ে কয়েক মিনিটে রেডি-টু-গো WordPress সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
WordPress Multisite দিয়ে সাইটগুলো আরও সহজে পরিচালনা করুন
67% ছাড়
Cloud Startup
ক্লাউড হোস্টিংয়ের সাথে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য 20X বেশি পাওয়ার
৳  759.00 /মাস
৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
100টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
১০টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 100 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

24/7 প্রায়োরিটি এক্সপার্ট সাপোর্ট উপভোগ করুন
এক সপ্তাহ/মাস ধরে পাওয়ার বুস্ট দিয়ে পিক ট্র্যাফিক সামলান
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
ব্যস্ত সাইটের জন্য 100 PHP ওয়ার্কার
আপনার ফাইল স্কেল করার জন্য 2M ইনোড
স্মুথ সাইট পারফরম্যান্সের জন্য 4 GB RAM

হোস্টিংগার কুপনগুলি কীভাবে খালাস করবেন

Hostinger কোড এবং কুপন ব্যবহার করার জন্য এই ৩টি সহজ ধাপ অনুসরণ করুন।
01

কুপন প্রয়োগ করে আপনার প্ল্যানটি বেছে নিন

উপরের টেবিলে আপনার পছন্দের প্ল্যানে ক্লিক করে এবং চেকআউট পৃষ্ঠায় গিয়ে আপনার Hostinger প্রোমো কোড দাবি করুন।

02

চেকআউট প্রক্রিয়াটি দেখুন

পেমেন্টের বিবরণ পূরণ করুন এবং সদস্যদের এলাকায় পৌঁছানোর জন্য লেনদেন সম্পূর্ণ করুন।

03

আপনার হোস্টিং পরিকল্পনা উপভোগ করুন

এখান থেকেই আপনার যাত্রা শুরু। আপনার ওয়েবসাইট তৈরির টুলটি বেছে নিন অথবা বিদ্যমান কোনও সাইট স্থানান্তর করুন।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যদি আপনি ১০০% সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আপনার ক্রয়ের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার অর্থ ফেরতের অনুরোধ করতে পারেন। প্রক্রিয়াটি মসৃণ এবং ঝুঁকিমুক্ত। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন (বহির্ভূত ক্ষেত্র প্রযোজ্য হতে পারে)।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

হোস্টিংগার কুপন কোড সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আমাদের বার্ষিক হোস্টিং পরিকল্পনার জন্য ডিসকাউন্ট কোড সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

বর্তমানে কতগুলি হোস্টিং এবং ওয়েবসাইট বিল্ডার ডিসকাউন্ট কোড পাওয়া যায়?

হোস্টিংগার কি বিদ্যমান গ্রাহকদের জন্য হোস্টিং বা ওয়েবসাইট বিল্ডার কুপন অফার করে?

হোস্টিংগার ডিসকাউন্ট কোড ব্যবহার করে আমি কী ধরণের সঞ্চয় পেতে পারি?

আপনি কোন হোস্টিং পরিষেবার জন্য ছাড় অফার করেন?

আমি কি একসাথে একাধিক কুপন ব্যবহার করতে পারি?

হোস্টিংগার কি ঘন ঘন বিক্রয় এবং ডিল করে?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।