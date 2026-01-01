Hostinger Gutscheine und Sonderangebote

Jackpot! Sie haben soeben unsere neuesten Gutscheincodes und Angebote entdeckt.
CHF  1.80 /Mon.

+3 Monate gratis

30 Tage Geld-zurück-Garantie
Hostinger Gutscheine und Sonderangebote

Sonderrabatte für Hosting- und Website-Baukasten-Pläne

Hosting

Hosting

Sicher. Schnell. So, wie eine Website sein sollte. Dieses Versprechen gilt für all unserer Webhosting-Dienste.

Website-Baukasten

Erstellen Sie in drei Schritten eine Website oder einen Online-Shop. Beschreiben Sie Ihre Website, lassen Sie sie von der KI erstellen und nehmen Sie letzte Änderungen vor.

VPS Hosting

Mehr Leistung und Kontrolle mit VPS Hosting. Kostenlose automatische wöchentliche Backups inklusive.
Hosting

Wählen Sie den perfekten Plan

Der Gutscheincode 'COUPONSPAGE' wurde erfolgreich angewendet.
85 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
CHF  1.80 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 86.40 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
85 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF  2.65 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 127.20 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
75 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF  6.17 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 296.16 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport genießen
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
100 PHP-Worker für stark frequentierte Websites
2 Mio. Inodes zum Skalieren Ihrer Dateien
4 GB RAM für reibungslose Website-Leistung
85 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
CHF  1.80 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 86.40 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
85 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF  2.65 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 127.20 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
75 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF  6.17 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 296.16 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport genießen
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
100 PHP-Worker für stark frequentierte Websites
2 Mio. Inodes zum Skalieren Ihrer Dateien
4 GB RAM für reibungslose Website-Leistung

So lösen Sie Hostinger-Gutscheine ein

Folgen Sie diesen 3 einfachen Schritten, um die Hostinger-Codes und -Gutscheine zu verwenden.
01

Wählen Sie Ihren Plan mit dem angewendetem Gutschein

Lösen Sie Ihren Hostinger Promo-Code ein, indem Sie in der obigen Tabelle auf den gewünschten Plan klicken und zur Kasse gehen.

02

Durchlaufen Sie den Bestellvorgang

Geben Sie die Zahlungsdetails ein und schließen Sie die Transaktion ab, um zum Mitgliederbereich zu gelangen.

03

Genießen Sie Ihren Hosting-Plan

Hier beginnt Ihre Reise. Wählen Sie Ihr Website-Erstellungstool oder übertragen Sie eine bestehende Website.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wenn Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung Ihrer Zahlung beantragen. Der Prozess ist unkompliziert und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie (ggf. gibt es Ausnahmen).

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Hostinger-Gutscheine: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Hostinger-Gutscheine

Wie viele Webhosting-Rabattcodes sind derzeit verfügbar?

Bietet Hostinger Webhosting-Gutscheine für bestehende Kunden an?

Welche Art von Ersparnis kann ich mit Hostinger-Rabattcodes erzielen?

Für welche Webhosting-Dienste bieten Sie Rabatte an?

Kann ich mehr als einen Coupon gleichzeitig verwenden?

Gibt es bei Hostinger häufig Aktionen und Angebote?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.