Hostinger bietet eine Vielzahl verschiedener Hosting-Pläne an, darunter Cloud Hosting, Hosting für WordPress, Webhosting, VPS Hosting, Website-Baukasten und mehr. Einige dieser Pläne beinhalten bereits eine einjährige kostenlose Domain und ein kostenloses SSL-Zertifikat.

Bezüglich Rabatten und Sonderangeboten bietet Hostinger möglicherweise einen Promo-Code für einen der oben genannten Pläne an. Dies hängt von den aktuellen Angeboten ab, die sich regelmäßig ändern.