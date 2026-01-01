Розгорнути Openship одним кліком.
Платформа для розгортання з відкритим вихідним кодом, яку можна розмістити самостійно, з вбудованим CI/CD для розгортання будь-якого стеку на власні сервери.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Openship
Openship – це платформа для розгортання з відкритим вихідним кодом, яку можна розмістити самостійно. Вона перетворює будь-який сервер на вашу власну платформу як послугу. Направте її на репозиторій Git, і вона виявить стек, створить контейнер, забезпечить бази даних, домени та TLS, а також доставить результат – без файлів конвеєра або YAML, які потрібно підтримувати. Розгортання за допомогою push-запиту, середовища попереднього перегляду, процеси стейджингу та продакшену, а також відкати в один клік – все це вбудовано.
Самостійне розміщення Openship зберігає ваш конвеєр збірки, дані застосунків та інфраструктуру повністю на машинах, які ви контролюєте, без ціноутворення за користувача або прив'язки до постачальника. Керуйте всім з веб-панелі, десктопного застосунку, CLI або REST API, та переміщуйте стандартні контейнери Docker між провайдерами, коли забажаєте.
Ключові характеристики Openship
Вбудований CI/CD
Розгортання одним натисканням із середовищами попереднього перегляду, потоками стейджингу та продакшену, а також відкочуваннями в один клік — не потрібно писати файли конвеєра.
Будь-який стек, будь-який сервер
Розгортайте Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker або монорепозиторії на будь-який VPS, виділений сервер або homelab.
Повністю керований бек-енд
Розгортайте Postgres, MySQL, MongoDB та Redis разом з воркерами, WebSockets та об'єктним сховищем з єдиної панелі керування.
Домени і SSL
Автоматичні HTTPS-сертифікати, підтримка піддоменів та необмежена кількість доменів з автоматичним поновленням для кожного розгортання.
Три способи роботи
Керуйте розгортаннями з повноцінного десктопного застосунку, командної вебпанелі або скриптового CLI за підтримки REST API.
Портативність контейнерів
Усе працює як стандартні контейнери Docker, тому ви можете вільно переміщувати робочі навантаження між провайдерами або власним обладнанням.
Чому варто запускати Openship у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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