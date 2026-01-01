Openship – це платформа для розгортання з відкритим вихідним кодом, яку можна розмістити самостійно. Вона перетворює будь-який сервер на вашу власну платформу як послугу. Направте її на репозиторій Git, і вона виявить стек, створить контейнер, забезпечить бази даних, домени та TLS, а також доставить результат – без файлів конвеєра або YAML, які потрібно підтримувати. Розгортання за допомогою push-запиту, середовища попереднього перегляду, процеси стейджингу та продакшену, а також відкати в один клік – все це вбудовано.

Самостійне розміщення Openship зберігає ваш конвеєр збірки, дані застосунків та інфраструктуру повністю на машинах, які ви контролюєте, без ціноутворення за користувача або прив'язки до постачальника. Керуйте всім з веб-панелі, десктопного застосунку, CLI або REST API, та переміщуйте стандартні контейнери Docker між провайдерами, коли забажаєте.