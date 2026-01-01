Розгортання ExcaliDash одним кліком.
Панель керування з самостійним розміщенням для організації, керування та спільної роботи над малюнками Excalidraw з історією версій та безпечним обміном посиланнями.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ExcaliDash
ExcaliDash — це самостійно розміщуваний рівень управління для Excalidraw, який перетворює колекцію розрізнених малюнків на організований робочий простір з можливістю пошуку. Замість того, щоб жонглювати окремими файлами .excalidraw, ви отримуєте центральну панель керування, де ескізи зберігаються в колекціях, кожна зміна фіксується в історії версій, а діаграмами можна ділитися за допомогою обмежених посилань. Він поєднує повний редактор Excalidraw з легким бекендом, тому малювання, збереження та організація відбуваються в одному приватному екземплярі.
Запуск ExcaliDash на власному VPS зберігає кожну діаграму, архітектурний ескіз та дошку для мозкового штурму повністю у вашій інфраструктурі. Немає плати за користувача і до ваших даних не мають доступу треті сторони, тоді як додаткові багатокористувацькі облікові записи та єдиний вхід OIDC дозволяють командам безпечно співпрацювати під вашим власним контролем.
Ключові характеристики ExcaliDash
Централізована панель управління кресленнями
Організуйте всі свої ескізи Excalidraw у колекції з мініатюрами та пошуком, щоб діаграми було легко знайти, а не розкиданими по окремих файлах.
Історія версій
Кожна зміна автоматично зберігається як знімок, дозволяючи переглядати попередні стани та відновлювати попередні версії будь-якого малюнка, коли трапляються помилки.
Обмежений спільний доступ за посиланням
Діліться окремими кресленнями за допомогою посилань з контрольованим доступом, надаючи співавторам або зацікавленим сторонам доступ для перегляду чи редагування, не розкриваючи весь робочий простір.
Співпраця в реальному часі
Кілька людей можуть працювати на одному полотні разом через WebSockets, забезпечуючи безперебійне проведення живих сесій мозкового штурму та дизайну для розподілених команд.
Гнучка Аутентификація
Працюйте в однокористувацькому режимі або увімкніть багатокористувацькі облікові записи з єдиним входом OIDC, що підходить як для особистого використання, так і для великих команд.
Чому варто запускати ExcaliDash у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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