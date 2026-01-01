ExcaliDash — це самостійно розміщуваний рівень управління для Excalidraw, який перетворює колекцію розрізнених малюнків на організований робочий простір з можливістю пошуку. Замість того, щоб жонглювати окремими файлами .excalidraw, ви отримуєте центральну панель керування, де ескізи зберігаються в колекціях, кожна зміна фіксується в історії версій, а діаграмами можна ділитися за допомогою обмежених посилань. Він поєднує повний редактор Excalidraw з легким бекендом, тому малювання, збереження та організація відбуваються в одному приватному екземплярі.

Запуск ExcaliDash на власному VPS зберігає кожну діаграму, архітектурний ескіз та дошку для мозкового штурму повністю у вашій інфраструктурі. Немає плати за користувача і до ваших даних не мають доступу треті сторони, тоді як додаткові багатокористувацькі облікові записи та єдиний вхід OIDC дозволяють командам безпечно співпрацювати під вашим власним контролем.