Розгорніть Decidim в один клік.
Платформа партисипативної демократії з відкритим кодом для громадянських консультацій, партисипативного бюджетування та спільного прийняття рішень.
Виберіть тариф VPS для Decidim
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Decidim
Decidim — це фреймворк для партисипативної демократії, спочатку розроблений для міста Барселона, а тепер використовується національними урядами, регіональними радами, університетами та громадськими організаціями в понад тридцяти країнах для проведення референдумів, партисипативних бюджетів, громадських зборів та процесів спільного створення політики онлайн.
Самостійний хостинг Decidim на власному VPS зберігає дані громадян, записи голосувань та історію обговорень під вашим повним суверенітетом — ніколи не на сторонньому SaaS — надаючи вам повну кодову базу Ruby on Rails за ліцензією AGPL-3.0 для розширення, аудиту та федерації з іншими екземплярами Decidim.
Ключові характеристики Decidim
Бюджет участі
Проводьте багатоетапні бюджетні консультації, де громадяни пропонують, підтримують та голосують за розподіл публічних коштів, з вбудованими правилами голосування та публікацією результатів.
Збори громадян
Організуйте дорадчі процеси за допомогою пропозицій, дебатів, зустрічей та відстеження підзвітності, щоб кожен внесок громадянина можна було відстежити від ідеї до результату.
Багатокористувацький за задумом
Розміщуйте кілька незалежних просторів для участі — міст, відділів або організацій — на одному екземплярі Decidim з ізольованим вмістом та адміністраторами.
Аудитовані рішення
Кожна пропозиція, кожен голос та поправка фіксуються у прозорій хронології, яку громадяни, журналісти та наглядові органи можуть перевірити в будь-який час.
Інтеграція відкритих стандартів
Єдиний вхід SAML та OAuth, API REST та GraphQL, а також підтримка ActivityPub дозволяють Decidim інтегруватися в існуючі системи громадянської ідентифікації та ширший федіверс.
Локалізовано на 60+ мовах
Постачається перекладеним для використання урядами та низовими організаціями по всьому світу, з вбудованими інструментами для перекладу контенту в межах кожного простору для участі.
Чому варто запускати Decidim у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Apollo
Редактор анотацій геному для спільної роботи в реальному часі для розподілених дослідницьких команд
ArchivesSpace
Керування інформацією архівів з відкритим вихідним кодом для рукописів та цифрових об'єктів