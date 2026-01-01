Decidim — це фреймворк для партисипативної демократії, спочатку розроблений для міста Барселона, а тепер використовується національними урядами, регіональними радами, університетами та громадськими організаціями в понад тридцяти країнах для проведення референдумів, партисипативних бюджетів, громадських зборів та процесів спільного створення політики онлайн.

Самостійний хостинг Decidim на власному VPS зберігає дані громадян, записи голосувань та історію обговорень під вашим повним суверенітетом — ніколи не на сторонньому SaaS — надаючи вам повну кодову базу Ruby on Rails за ліцензією AGPL-3.0 для розширення, аудиту та федерації з іншими екземплярами Decidim.