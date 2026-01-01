Bitwarden — це офіційний сервер менеджера паролів, створений та підтримуваний Bitwarden Inc. Цей шаблон розгортає Bitwarden lite, одноконтейнерну дистрибуцію постачальника, разом із виділеною базою даних MariaDB. На відміну від спільнотних реалізацій API Bitwarden, він запускає той самий серверний код, який Bitwarden постачає своїм клієнтам, тому поведінка сховища, криптографія та частота оновлень надходять безпосередньо від постачальника.

Самостійне розміщення на власному VPS зберігає кожен елемент сховища, вкладення та файл в інфраструктурі, яку ви контролюєте, тоді як ваші пристрої продовжують використовувати офіційні розширення браузера Bitwarden, настільні програми, мобільні програми та CLI. Traefik розміщується перед контейнером з автоматичними сертифікатами Let's Encrypt, задовольняючи вимогу HTTPS, яку застосовують клієнти Bitwarden. Bitwarden рекомендує lite для особистого використання та домашніх лабораторій.