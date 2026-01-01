Знижка до 68% на Bitwarden

Розгорніть Bitwarden: інсталяція в один клік.

Офіційний самостійний сервер менеджера паролів Bitwarden, у поєднанні зі спеціалізованою службою бази даних MariaDB.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Bitwarden: інсталяція в один клік.

Виберіть тариф VPS для Bitwarden

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Bitwarden

Bitwarden — це офіційний сервер менеджера паролів, створений та підтримуваний Bitwarden Inc. Цей шаблон розгортає Bitwarden lite, одноконтейнерну дистрибуцію постачальника, разом із виділеною базою даних MariaDB. На відміну від спільнотних реалізацій API Bitwarden, він запускає той самий серверний код, який Bitwarden постачає своїм клієнтам, тому поведінка сховища, криптографія та частота оновлень надходять безпосередньо від постачальника.

Самостійне розміщення на власному VPS зберігає кожен елемент сховища, вкладення та файл в інфраструктурі, яку ви контролюєте, тоді як ваші пристрої продовжують використовувати офіційні розширення браузера Bitwarden, настільні програми, мобільні програми та CLI. Traefik розміщується перед контейнером з автоматичними сертифікатами Let's Encrypt, задовольняючи вимогу HTTPS, яку застосовують клієнти Bitwarden. Bitwarden рекомендує lite для особистого використання та домашніх лабораторій.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Bitwarden

Офіційний сервер Bitwarden

Виконує серверний код, який створює та підтримує Bitwarden Inc., тому виправлення безпеки та випуски надходять безпосередньо від постачальника.

Офіційна сумісність клієнтів

Розширення браузера, настільні програми, мобільні програми, а також Bitwarden CLI підключаються до вашого власного сервера без будь-яких змін.

Наскрізне зашифроване сховище

Дані шифруються на ваших пристроях за моделлю нульового розголошення, тому сервер ніколи не бачить ваш головний пароль.

Організації та спільний доступ

Надавайте облікові дані членам сім'ї або колегам через організації та колекції з контролем доступу для кожного користувача.

Додаткові корпоративні послуги

SSO, SCIM-provisioning та журналювання подій постачаються в образі і можуть бути ввімкнені, коли цього вимагає ліцензія.

Чому варто запускати Bitwarden у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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