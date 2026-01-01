Розгорніть Bitwarden: інсталяція в один клік.
Офіційний самостійний сервер менеджера паролів Bitwarden, у поєднанні зі спеціалізованою службою бази даних MariaDB.
Виберіть тариф VPS для Bitwarden
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bitwarden
Bitwarden — це офіційний сервер менеджера паролів, створений та підтримуваний Bitwarden Inc. Цей шаблон розгортає Bitwarden lite, одноконтейнерну дистрибуцію постачальника, разом із виділеною базою даних MariaDB. На відміну від спільнотних реалізацій API Bitwarden, він запускає той самий серверний код, який Bitwarden постачає своїм клієнтам, тому поведінка сховища, криптографія та частота оновлень надходять безпосередньо від постачальника.
Самостійне розміщення на власному VPS зберігає кожен елемент сховища, вкладення та файл в інфраструктурі, яку ви контролюєте, тоді як ваші пристрої продовжують використовувати офіційні розширення браузера Bitwarden, настільні програми, мобільні програми та CLI. Traefik розміщується перед контейнером з автоматичними сертифікатами Let's Encrypt, задовольняючи вимогу HTTPS, яку застосовують клієнти Bitwarden. Bitwarden рекомендує lite для особистого використання та домашніх лабораторій.
Ключові характеристики Bitwarden
Офіційний сервер Bitwarden
Виконує серверний код, який створює та підтримує Bitwarden Inc., тому виправлення безпеки та випуски надходять безпосередньо від постачальника.
Офіційна сумісність клієнтів
Розширення браузера, настільні програми, мобільні програми, а також Bitwarden CLI підключаються до вашого власного сервера без будь-яких змін.
Наскрізне зашифроване сховище
Дані шифруються на ваших пристроях за моделлю нульового розголошення, тому сервер ніколи не бачить ваш головний пароль.
Організації та спільний доступ
Надавайте облікові дані членам сім'ї або колегам через організації та колекції з контролем доступу для кожного користувача.
Додаткові корпоративні послуги
SSO, SCIM-provisioning та журналювання подій постачаються в образі і можуть бути ввімкнені, коли цього вимагає ліцензія.
Чому варто запускати Bitwarden у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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