Verzend je bouwwerken in Windsurf sneller.

Breng de apps die je in Windsurf bouwt van lokaal prototype naar live implementatie zonder je workflow te veranderen. Push je code naar de Node.js-hosting van Hostinger en je project draait met de runtime, build en omgevingsinstellingen die nodig zijn om zich in productie op dezelfde manier te gedragen. Eenmaal live draait je app op beheerde infrastructuur met betrouwbare uptime en voldoende capaciteit om het groeiende verkeer aan te kunnen. Je besteedt minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van het product dat je hebt gebouwd.