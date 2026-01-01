Webflow hosting

Implementeer apps die met Webflow zijn gebouwd, snel.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
webflow hosting

Clear Webflow hosting, één eenvoudige prijs.

Host de websites die je met Webflow bouwt op een betrouwbare infrastructuur, met de zekerheid dat je ze kunt implementeren en uitbreiden zonder je zorgen te hoeven maken. Elk abonnement is inclusief een 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van Webflow-ontwerpen tot live websites.

Verplaats de projecten die je in Webflow bouwt van prototype naar productie zonder extra configuratie. De Node.js-hosting van Hostinger biedt je app een eenvoudige omgeving om te draaien, zodat aangepaste backend-logica, API's en dynamische functies naadloos naast de frontend kunnen worden geïmplementeerd. Eenmaal live, draait je stack op beheerde infrastructuur die is ontworpen om betrouwbaar te blijven, zelfs bij toenemend verkeer. Dat betekent minder tijd besteden aan serverbeheer en meer tijd aan het verfijnen van de gebruikerservaring.
webflow hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Webflow-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Webflow hostingdiensten.
Dit betekent dat een met Webflow gebouwde website wordt geïmplementeerd op een productieserver waar gebruikers er via een domein toegang toe hebben. Dit is belangrijk omdat je app een beheerde Node.js-runtime nodig heeft, en niet alleen hosting tijdens het ontwerpen, om servercode en live verkeer te verwerken.
Een VPS biedt je een kale Linux-server, dus je moet zelf Node.js, reverse proxies, procesmanagers en updates installeren en onderhouden. Met Hostinger Node.js-hosting worden die runtime- en infrastructuuronderdelen voor je afgehandeld, zodat je je kunt richten op het implementeren van de website in plaats van het beheren van de server.
Ja. Koppel je GitHub-account, autoriseer de privérepository en selecteer de branch die je wilt implementeren. Daarna kunnen pushes naar die branch nieuwe implementaties in gang zetten.
Als het dataverkeer of het resourcegebruik uw abonnement overschrijdt, kan de app trager worden of tijdelijk beperkt raken totdat u uw abonnement upgradet. Hostinger brengt geen onverwachte extra kosten in rekening voor overschrijding van de limiet bij dit product; in plaats daarvan stapt u over naar een groter abonnement wanneer u meer capaciteit nodig hebt.
Implementeer je app-code vanuit Git of upload deze vanuit je lokale omgeving en verwijs vervolgens je domein naar de nieuwe Hostinger-instantie. Als het project al lokaal draait, zorg er dan voor dat je Node.js-versie en omgevingsvariabelen overeenkomen voordat je het verkeer overzet.

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