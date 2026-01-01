Van Typedream-ontwerp tot live website

Breng je met Typedream gebouwde websites van prototype naar productie zonder ingewikkeld implementatieproces. Upload de app-code naar je Typedream-project en Hostinger's Node.js-hosting biedt je een eenvoudige setup om deze te draaien met de benodigde runtime en routing. Zodra je project live is, draait het op een beheerde infrastructuur die is ontworpen om stabiel te blijven, zelfs bij toenemend verkeer. Je hoeft je minder zorgen te maken over serveronderhoud en je hebt de zekerheid dat je app echte gebruikers aankan zonder extra beheerwerk.