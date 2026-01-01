Sveltekit hosting

Ontworpen voor de manier waarop SvelteKit schaalt.

Implementeer je SvelteKit-app op Node.js-hosting zonder extra implementatiewerk. Push je code en Hostinger verzorgt de build en de serverkant van je project, zodat je routes, server-endpoints en weergegeven pagina's zich gedragen zoals verwacht. Je app blijft draaien op een beheerde infrastructuur die speciaal voor Node.js is gebouwd, met de betrouwbaarheid en capaciteit om groei op te vangen zonder constant serveronderhoud. Dit zorgt voor een eenvoudiger traject van lokale ontwikkeling naar productie en meer tijd om je te richten op de functionaliteiten die je gebruikers zien.