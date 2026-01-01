svelte hosting

Ontworpen voor de manier waarop Svelte verzendt.

Implementeer je Svelte-app met een setup die je niet in de weg zit. Push je code en Hostinger's Node.js-hosting biedt je de runtime die je project nodig heeft, zodat pagina's snel laden en je build met minder handmatige configuratie verloopt. Je app draait op een beheerde infrastructuur die is ontworpen om verkeer te verwerken zonder constante afstemming. Dat betekent minder implementatietaken om bij te houden en meer tijd om functies te leveren die gebruikers daadwerkelijk kunnen gebruiken.