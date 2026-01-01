Storybook hosting

Implementeer apps die met Storybook zijn gemaakt in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
het hosten van verhalenboeken

Eén vaste prijs, geen verborgen kosten.

Host uw Storybook-apps met een gerust hart op een betrouwbare infrastructuur die speciaal voor productieomgevingen is gebouwd. Probeer het risicovrij met onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Verzend Storybook-projecten met gemak

Implementeer je Storybook-project met een setup die de workflow eenvoudig houdt. Push je code en Hostinger's Node.js-hosting biedt je een duidelijk pad van lokale builds naar een live documentatiesite of componentensandbox, zonder extra serverconfiguratie. Je project draait op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor betrouwbaarheid, waardoor updates voorspelbaar blijven en pieken in het verkeer gemakkelijker te beheersen zijn. Dat betekent minder tijd voor onderhoud aan de implementatie en meer tijd voor het verfijnen van de UI-componenten waar je team op vertrouwt.
het hosten van verhalenboeken

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over het hosten van Storybook

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Storybook-hostingdiensten.
Storybook-hosting betekent dat de Node.js-app of -website die je met Storybook hebt gebouwd, wordt geïmplementeerd in een live-omgeving waar gebruikers er toegang toe hebben. Dit is belangrijk omdat lokale previews niet voldoende zijn voor productie, testen of het delen van een stabiele versie met je team.
Met een VPS beheer je zelf de server, de Node-versie, de procesbeheerder en de updates. Met onze Node.js-hosting worden die taken voor je uitgevoerd, zodat jij je kunt concentreren op de Storybook-applicatie in plaats van op serveronderhoud.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Je kunt updates blijven pushen naar GitHub en vanuit dezelfde repository opnieuw implementeren.
Er gelden limieten voor de abonnementen, en als uw app deze overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We brengen geen verborgen kosten in rekening voor overschrijding van de limiet via onverwachte facturen per aanvraag, maar u dient de beschikbare middelen van uw abonnement te controleren voordat u op grote schaal lanceert.
Verbind je bestaande Git-repository of upload het project, stel de Node.js-startopdracht en omgevingsvariabelen in en implementeer vervolgens. Als je vanaf een lokale omgeving migreert, zorg er dan voor dat de app in productiemodus draait en dat alle buildstappen zijn opgenomen.

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