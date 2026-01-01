softr hosting

Van Softr naar live-apps, sneller

Breng de apps en websites die je in Softr bouwt van prototype naar productie zonder je hele stack te hoeven aanpassen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt een eenvoudige manier om je project te implementeren, zodat je eigen logica en API's met minimale configuratie live kunnen. Zodra je app online is, zorgt de beheerde infrastructuur ervoor dat de runtime stabiel blijft, zelfs bij toenemend verkeer. Je profiteert van betrouwbare uptime, schaalbaarheid en minder tijd kwijt aan serveronderhoud.