Replit-hosting

Implementeer apps die met Replit zijn gebouwd in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Replit-hosting

Eenvoudige maandelijkse prijsstelling, geen verborgen kosten.

Implementeer de apps die je met Replit bouwt op betrouwbare hosting die geschikt is voor productieomgevingen. Probeer het met een gerust hart dankzij onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Lever Replit-projecten sneller naar productie.

Breng de apps en prototypes die je in Replit bouwt, van de workspace naar productie zonder je stack te hoeven wijzigen. Push je Node.js-code naar Hostinger en voer deze uit met een setup die de implementatie eenvoudig houdt, zodat je project live is zonder extra configuratie of serverbeheer. Na de implementatie draait je app op een beheerde infrastructuur die is ontworpen om stabiel te blijven onder belasting. Je profiteert van betrouwbare uptime, schaalbaarheid en minder tijd kwijt aan serveronderhoud, zodat je je kunt concentreren op de code die er echt toe doet.
Replit-hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Replit-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Replit-hostingdiensten.
Het betekent dat je de Node.js-app of -website die je in Replit hebt gebouwd, implementeert op een productieserver die toegankelijk is voor echte gebruikers. Dit is belangrijk, want Replit is geweldig om mee te bouwen, maar productiehosting geeft je controle over de uptime, domeinen en het implementatiegedrag.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-runtime, beveiligingspatches en de procesafhandeling. Met Hostinger Node.js-hosting worden de runtime en infrastructuur voor je beheerd, zodat je de app kunt implementeren zonder serverbeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de branch die je wilt uitvoeren. Updates kunnen vanuit GitHub worden geïmplementeerd zonder de repository openbaar te maken.
Als uw app de limieten van uw abonnement overschrijdt, kan deze worden beperkt door resourcebeperkingen totdat u uw abonnement upgradet. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor pieken in het verkeer; de belangrijkste beperking is de capaciteit die in uw abonnement is inbegrepen.
Upload je app naar GitHub, verbind de repository in Hostinger en implementeer deze. Als je overstapt vanaf een lokale machine of een andere host, zorg er dan voor dat je Node-versie, omgevingsvariabelen en startopdracht overeenkomen met de app voordat je de verbinding verbreekt.

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