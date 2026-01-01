React router hosting

React Router-apps die snel blijven

Implementeer je React Router-app met een configuratie die aansluit op je huidige werkwijze. Push je code naar Node.js-hosting en voer je routes, loaders en serverlogica uit zonder extra configuratie. Zo verloopt de overstap van lokale ontwikkeling naar productie soepeler. Je app blijft draaien op een beheerde infrastructuur die is ontworpen om verkeer te verwerken en betrouwbaar online te blijven. Dit scheelt je implementatietaken en geeft je meer tijd om je te richten op je gebruikersinterface, dataflow en productontwikkeling.