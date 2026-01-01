React hosting

Rol React-apps uit in productie met Node.js hosting

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
react hosting

Eenvoudige maandelijkse prijzen, geen verborgen kosten

Host je React-apps met vertrouwen op betrouwbare infrastructuur gebouwd voor productie. Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-teruggarantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Gebouwd voor de manier waarop React schaalt

Implementeer je React-app met een opzet die het pad van code naar productie eenvoudig houdt. Push je project naar de Node.js-hosting van Hostinger, en je frontend draait in een omgeving die klaar is voor moderne JavaScript-builds en dynamisch app-gedrag. Je app blijft online op een beheerde infrastructuur die gebouwd is voor stabiele prestaties en betrouwbare uptime. Dat geeft je minder implementatietaken, meer ruimte om op te schalen wanneer het gebruik toeneemt, en meer tijd om je te richten op de interface en functies die je gebruikers daadwerkelijk zien.
react hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

React hosting FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over React hosting.
React-hosting is een productieomgeving voor apps die met React zijn gebouwd, zodat ze kunnen worden geïmplementeerd, aangeboden en door gebruikers kunnen worden benaderd. Dit is belangrijk omdat uw app een runtime, build-afhandeling en een stabiel openbaar eindpunt nodig heeft, en niet alleen statische bestanden op een laptop.
Met een VPS beheer je zelf de server, Node.js-versie, procesmanager, updates en beveiliging. Met de Node.js-hosting van Hostinger worden die servertaken voor je afgehandeld, wat de installatie en het onderhoud van je React-app vermindert.
Ja. Koppel je GitHub-account, geef toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Je kunt de repo privé houden terwijl je de gebruikelijke push-to-deploy workflow gebruikt.
Er zijn planlimieten, en als je app deze overschrijdt, moet je overstappen op een groter abonnement of een geschikte configuratie. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normale verkeerspieken, maar langdurig gebruik moet overeenkomen met de middelen van jouw abonnement.
Push de app naar GitHub, verbind de repository in Hostinger en deploy de branch die je wilt. Als je overstapt van een andere host, kun je de app koppelen aan dezelfde codebase en eventuele omgevingsvariabelen of build-instellingen bijwerken tijdens de installatie.

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