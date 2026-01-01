preact hosting

Ontworpen voor de manier waarop Preact schaalt.

Implementeer je Preact-app op Node.js-hosting zonder extra configuratie. Push je code en de runtime zorgt voor de rest, zodat je pagina's en componenten laden zoals je ze hebt ontworpen. De overstap van lokale ontwikkeling naar productie is eenvoudig. Je project draait op een beheerde infrastructuur die is ontworpen om stabiel te blijven, zelfs bij toenemend verkeer. Dit geeft je minder zorgen over de implementatie, een betere dagelijkse betrouwbaarheid en meer tijd om je te richten op het uitbrengen van nieuwe functies in plaats van serveronderhoud.