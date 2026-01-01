Nuxt hosting

Implementeer Nuxt-apps in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
nuxt hosting

Eenvoudige Nuxt hostingprijzen, geen verborgen kosten.

Host uw Nuxt-app met een gerust hart op een betrouwbare infrastructuur die speciaal voor productieomgevingen is gebouwd. Elk abonnement omvat een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat u het risicovrij kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontworpen voor de manier waarop Nuxt schaalt.

Implementeer je Nuxt-app op de Node.js-hosting van Hostinger zonder extra configuratie. Push je code en je project draait in een Node.js-omgeving die server-side rendering, API-routes en de build-flow ondersteunt die je stack verwacht. Je app blijft eenvoudig te beheren, zelfs als het verkeer toeneemt, dankzij de uptime en de benodigde resources om het daadwerkelijke gebruik aan te kunnen. Dit zorgt voor een rechtstreeks traject van ontwikkeling naar productie, met minder tijdsinvestering in serveronderhoud.
nuxt hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Nuxt-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Nuxt-hostingdiensten.
Nuxt-hosting is een productieomgeving voor het uitvoeren van Nuxt-apps, inclusief de Node.js-runtime en de implementatie-instellingen die ze nodig hebben. Dit is belangrijk omdat hosting van statische bestanden alleen geen server-side rendering, API-routes of andere serverfunctionaliteiten dekt die uw Nuxt-app mogelijk gebruikt.
Bij reguliere VPS-hosting beheert u zelf de server, OS-updates, Node.js-versie, procesmanager en beveiliging. Met onze Nuxt-hosting wordt die infrastructuurlaag voor u afgehandeld, zodat u de app kunt implementeren en uitvoeren zonder een volledige serverstack te hoeven onderhouden.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en kies de branch die je wilt implementeren. Daarna kunnen updates worden geïmplementeerd vanuit nieuwe pushes, net als bij een openbare repository.
Het dataverkeer wordt beperkt door de capaciteit van uw abonnement. Als uw Nuxt-app de limieten overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normaal gebruik, maar bij aanhoudend hoog dataverkeer kan een groter abonnement nodig zijn.
Je kunt een Nuxt-app verplaatsen door het project naar GitHub te pushen, de repository te koppelen en het te implementeren op Hostinger. Als je al een live app elders hebt, verwijs dan naar dezelfde codebase en pas de omgevingsvariabelen of build-instellingen naar behoefte aan.

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