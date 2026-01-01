Next.js hosting

Ontworpen voor de schaalbaarheid van Next.js

Implementeer je Next.js-app zonder je bezig te houden met serverconfiguratie. Push je code, en de Node.js-hosting van Hostinger zorgt voor de build, runtime en routing, zodat SSR, ISR en API-routes werken zoals verwacht. Je project draait ook op infrastructuur die is gebouwd voor stabiele prestaties en betrouwbare uptime, met ruimte om verkeer te verwerken naarmate het groeit. Dat geeft je een eenvoudiger pad naar productie en minder tijd besteed aan ops-werk.