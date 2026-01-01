Nextjs hosting

Implementeer Next.js apps in minuten, niet uren

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Next.js hosting

Next.js hostingpakketten met één duidelijke maandprijs

Host je Next.js-app met vertrouwen op betrouwbare infrastructuur gebouwd voor productie. Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-teruggarantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontworpen voor de schaalbaarheid van Next.js

Implementeer je Next.js-app zonder je bezig te houden met serverconfiguratie. Push je code, en de Node.js-hosting van Hostinger zorgt voor de build, runtime en routing, zodat SSR, ISR en API-routes werken zoals verwacht. Je project draait ook op infrastructuur die is gebouwd voor stabiele prestaties en betrouwbare uptime, met ruimte om verkeer te verwerken naarmate het groeit. Dat geeft je een eenvoudiger pad naar productie en minder tijd besteed aan ops-werk.
Next.js hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Nextjs hosting FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over Nextjs hosting.
Next.js-hosting is een productieomgeving voor het uitvoeren van Next.js-apps met de Node.js-runtime, het bouwproces en de server-side functionaliteiten die je app nodig heeft. Dit is belangrijk omdat Next.js-projecten vaak afhankelijk zijn van SSR, API-routes en dynamische rendering die statische hosting alleen niet kan verwerken.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, process manager, beveiligingsupdates en de deployment-setup. Met onze Node.js hosting worden die servertaken voor je afgehandeld, zodat je je Next.js-app kunt deployen zonder de serverstack zelf te moeten onderhouden.
Ja. Koppel je GitHub-account, geef toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates kunnen vanuit Git worden opgehaald, net als bij een openbare repo.
Ja, plannen hebben vaste resource-limieten, en als je app daaroverheen groeit, kan het nodig zijn om te upgraden. We rekenen geen onverwachte extra kosten voor normale pieken in verkeer, maar bij aanhoudend gebruik dat de capaciteit van je plan overschrijdt, kan een hoger abonnement nodig zijn.
Push je app naar een Git-repository, koppel die aan Hostinger en deploy de branch die je in productie wil draaien. Als je overstapt van een andere host, kun je na de deployment je domein koppelen en indien nodig je environment variables en build-instellingen migreren.

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