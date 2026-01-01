Nestjs hosting

Implementeer NestJS-apps in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
NestJS-hosting

Eén vaste prijs, geen verborgen kosten.

Host uw NestJS-apps met een gerust hart op een betrouwbare infrastructuur die is gebouwd voor productieomgevingen. Probeer het risicovrij met onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Productieklare hosting voor NestJS

Implementeer je NestJS-app met een configuratie die aansluit op de manier waarop Node.js-projecten worden gebouwd en uitgebracht. Push je code en Hostinger verzorgt de runtime, zodat controllers, services en API's direct klaar zijn voor gebruik zonder extra serverconfiguratie. Je project blijft draaien op een infrastructuur die is ontworpen voor betrouwbaarheid en die de groei van het verkeer aankan. Dit bespaart je tijd aan onderhoud en geeft je meer tijd om wijzigingen in je app door te voeren.
NestJS-hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over NestJS-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Nestjs-hostingdiensten.
NestJS-hosting is de omgeving waarin je je NestJS-app implementeert en uitvoert, zodat deze daadwerkelijk internetverkeer kan verwerken. Dit is belangrijk omdat je app een beheerde Node.js-runtime, procesafhandeling en voldoende resources nodig heeft om na de implementatie online te blijven.
Met een VPS beheer je zelf de server, de Node.js-versie, de procesmanager, updates en beveiliging. Met onze NestJS-hosting worden deze zaken voor je geregeld, zodat je de app kunt implementeren zonder de volledige serverinfrastructuur zelf te hoeven opzetten.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en selecteer de branch die je wilt implementeren. Daarna kunnen updates worden geïmplementeerd vanuit nieuwe pushes, net als bij een openbare repository.
Abonnementen hebben limieten voor resources, dus als je app die limieten overschrijdt, moet je mogelijk upgraden om onverwachte extra kosten te voorkomen. Bij pieken in het verkeer zijn de belangrijkste beperkingen de CPU, het geheugen en de app-capaciteit van je abonnement.
Upload je NestJS-project naar GitHub of importeer de bestaande repository, verbind het vervolgens met Hostinger en stel de startopdracht en omgevingsvariabelen in. Als je overstapt van een andere host, kopieer dan eerst je configuratie- en database-instellingen en implementeer vervolgens dezelfde codebase hier.

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