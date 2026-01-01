Nestjs hosting

Productieklare hosting voor NestJS

Implementeer je NestJS-app met een configuratie die aansluit op de manier waarop Node.js-projecten worden gebouwd en uitgebracht. Push je code en Hostinger verzorgt de runtime, zodat controllers, services en API's direct klaar zijn voor gebruik zonder extra serverconfiguratie. Je project blijft draaien op een infrastructuur die is ontworpen voor betrouwbaarheid en die de groei van het verkeer aankan. Dit bespaart je tijd aan onderhoud en geeft je meer tijd om wijzigingen in je app door te voeren.