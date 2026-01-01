Van Lovable-ontwerp naar live app

Neem wat je in Lovable bouwt en breng het zonder extra configuratie naar productie. De Node.js-hosting van Hostinger biedt je app een soepel traject van prototype naar live website, zodat je code kunt pushen en je project met minimale wrijving kunt laten draaien. Zodra je app is geïmplementeerd, draait deze op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor betrouwbaarheid en stabiele prestaties. Dat betekent minder tijd besteed aan serveronderhoud en meer tijd aan het leveren van functies waar je gebruikers op kunnen vertrouwen.