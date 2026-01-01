Sfeervolle gastvrijheid

Implementeer apps die met Lovable zijn gemaakt in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
charmante gastheer

Eenvoudige prijsstelling, geen verborgen kosten.

Implementeer de apps die je met Lovable bouwt op een betrouwbare infrastructuur waarop je kunt vertrouwen. Elk abonnement omvat een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van Lovable-ontwerp naar live app

Neem wat je in Lovable bouwt en breng het zonder extra configuratie naar productie. De Node.js-hosting van Hostinger biedt je app een soepel traject van prototype naar live website, zodat je code kunt pushen en je project met minimale wrijving kunt laten draaien. Zodra je app is geïmplementeerd, draait deze op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor betrouwbaarheid en stabiele prestaties. Dat betekent minder tijd besteed aan serveronderhoud en meer tijd aan het leveren van functies waar je gebruikers op kunnen vertrouwen.
charmante gastheer

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over het hosten van leuke spullen

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over de hostingdiensten van Lovable.
Lovable hosting betekent dat de Node.js-app die je met Lovable hebt gebouwd, wordt geïmplementeerd op een live server waar gebruikers er toegang toe hebben. Dit is belangrijk omdat Lovable bedoeld is voor het bouwen van de app, terwijl hosting zorgt voor de runtime, uptime en publieke toegang die je app nodig heeft in een productieomgeving.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-runtime, de procesmanager, updates en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze servertaken voor je afgehandeld, zodat je je kunt concentreren op de app die je in Lovable hebt gebouwd in plaats van op serveronderhoud.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer de gewenste branch. Updates vanuit die repository kunnen vervolgens in je implementatie worden opgenomen zonder dat de code openbaar wordt gemaakt.
Ja, elk abonnement heeft resourcebeperkingen en als uw app deze overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We brengen geen verborgen kosten in rekening voor onverwachte pieken in het verkeer, maar u dient een abonnement te kiezen dat aansluit bij uw verwachte gebruik.
Upload je Lovable-app naar GitHub, koppel de repository in Hostinger en implementeer deze. Als je overstapt van een andere hostingprovider, kun je meestal dezelfde codebase en omgevingsvariabelen hergebruiken, waardoor de installatie soepel verloopt.

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