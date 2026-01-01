Verzend sneller met Google Antigravitation-workflows.

Neem wat je bouwt in Google Antigravity en breng het naar productie op Node.js-hosting zonder je stack te hoeven aanpassen. Push je code en Hostinger regelt de runtime-configuratie, zodat je app soepel opstart en werkt zoals je verwacht. Zodra het live is, draait je project op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en ruimte voor groei. Dat zorgt voor een eenvoudiger implementatieproces en minder tijd kwijt aan serveronderhoud.