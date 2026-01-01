Google antigravity hosting

Implementeer apps die zijn gebouwd met Google Antigravity sneller.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Google Antigravity hosting

Eén eenvoudige prijs voor Google Antigravity-hosting.

Implementeer de apps die je bouwt met Google Antigravity op betrouwbare Node.js-hosting waarop je kunt vertrouwen. Elk abonnement bevat een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Verzend sneller met Google Antigravitation-workflows.

Neem wat je bouwt in Google Antigravity en breng het naar productie op Node.js-hosting zonder je stack te hoeven aanpassen. Push je code en Hostinger regelt de runtime-configuratie, zodat je app soepel opstart en werkt zoals je verwacht. Zodra het live is, draait je project op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en ruimte voor groei. Dat zorgt voor een eenvoudiger implementatieproces en minder tijd kwijt aan serveronderhoud.
Google Antigravity hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Google Antigravity-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Google Antigravity hostingdiensten.
Google Antigravity-hosting betekent dat de Node.js-apps of -sites die je met Google Antigravity bouwt, worden geïmplementeerd in een live serveromgeving. Dit is belangrijk omdat je project een runtime, netwerkverbinding en uptime buiten je lokale machine nodig heeft voordat anderen het kunnen gebruiken.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, de procesmanager, updates en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze servertaken voor je afgehandeld, zodat je je kunt concentreren op de app die je bouwt met Google Antigravity in plaats van op serverbeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Je kunt de repository privé houden en toch push-gebaseerde implementaties gebruiken.
Elk abonnement heeft limieten voor de resources. Als uw app deze limieten overschrijdt, moet u mogelijk upgraden naar een groter abonnement. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normale pieken in het verkeer, maar aanhoudend gebruik dat de capaciteit van uw abonnement overschrijdt, kan een hoger abonnement vereisen.
Als je app in Git of op een andere host staat, push deze dan naar GitHub, koppel de repository en implementeer op Hostinger. Als je begint met lokale code, upload deze dan eerst naar een repository en gebruik vervolgens dezelfde implementatieprocedure met minimale aanpassingen.

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