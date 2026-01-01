Van Google AI Studio naar een snelle live app

Breng de apps en prototypes die je bouwt in Google AI Studio van lokaal testen naar een live Node.js-omgeving zonder je workflow te veranderen. Push je code en Hostinger regelt de runtime en de implementatie, zodat je project met minimale configuratie klaar is voor gebruik door echte gebruikers. Zodra je app live is, draait deze op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en ruimte biedt om mee te groeien naarmate het verkeer toeneemt. Je besteedt minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van de functionaliteiten waarop je stack is gebaseerd.