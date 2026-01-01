Ship Copilot-apps werken probleemloos.

Neem wat je bouwt met GitHub Copilot en implementeer het op Node.js-hosting zonder extra configuratie. Je code wordt geleverd als een werkende app of website, met een eenvoudig traject van lokale ontwikkeling naar productie. Zodra het live is, draait je project op beheerde infrastructuur die speciaal is ontworpen voor Node.js-apps. Hierdoor besteed je minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het uitbrengen van updates. Je krijgt de betrouwbaarheid en de ruimte om je stack stabiel te houden naarmate het verkeer toeneemt.