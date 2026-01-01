Github copilot hosting

Implementeer apps die zijn gebouwd met GitHub Copilot sneller.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
GitHub Copilot hosting

Eén vaste prijs, geen verborgen kosten.

Implementeer de apps die je bouwt met GitHub Copilot op betrouwbare hosting waarop je kunt vertrouwen. Elk abonnement is inclusief onze 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ship Copilot-apps werken probleemloos.

Neem wat je bouwt met GitHub Copilot en implementeer het op Node.js-hosting zonder extra configuratie. Je code wordt geleverd als een werkende app of website, met een eenvoudig traject van lokale ontwikkeling naar productie. Zodra het live is, draait je project op beheerde infrastructuur die speciaal is ontworpen voor Node.js-apps. Hierdoor besteed je minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het uitbrengen van updates. Je krijgt de betrouwbaarheid en de ruimte om je stack stabiel te houden naarmate het verkeer toeneemt.
GitHub Copilot hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Github Copilot-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over GitHub CoPilot-hostingdiensten.
Het betekent dat je de Node.js-app die je met GitHub Copilot hebt gebouwd, host zodat deze in productie kan draaien en echte gebruikers kan bedienen. GitHub Copilot helpt je bij het schrijven van de code, maar Hostinger voert de app uit, beheert de runtime en zorgt ervoor dat deze online beschikbaar blijft.
Met een VPS beheer je zelf de server, de Node.js-installatie, updates en processen. Bij Node.js-hosting van Hostinger worden deze taken voor je uitgevoerd, waardoor GitHub Copilot-hosting meer lijkt op implementeren en uitvoeren dan op volledig serverbeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Je kunt privérepositories blijven gebruiken voor versiebeheer en updates normaal pushen.
Je app blijft actief, maar de limieten van je abonnement blijven van kracht. Bij aanhoudend hoog verkeer kan een upgrade daarom nodig zijn. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor pieken in het verkeer, maar je moet wel een abonnement kiezen dat aansluit op je verwachte gebruik.
Upload de app naar GitHub, koppel de repository in Hostinger en implementeer. Als je overstapt van een andere hostingprovider, werk dan alle omgevingsvariabelen, database-instellingen en domeinrecords bij en test vervolgens de productiebuild.

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