Fastify hosting

Implementeer Fastify-apps in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Fastify hosting

Eenvoudige Fastify-prijzen, geen verborgen kosten.

Host uw Fastify-app met een gerust hart op betrouwbare Node.js-hosting, speciaal ontworpen voor productieomgevingen. Elk abonnement wordt geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat u het risicovrij kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Fastify-hosting zonder knelpunten

Implementeer je Fastify-app met een setup die het traject van code naar productie vereenvoudigt. Push je project, start de Node.js-runtime en draai API's of websites zonder tijd te hoeven besteden aan aangepaste serverconfiguratie. Je app blijft op beheerde hosting die is ontworpen voor betrouwbaarheid, waardoor verkeersgroei en routineonderhoud met minder handmatig werk worden afgehandeld. Dit zorgt voor een gestroomlijnder implementatieproces en meer tijd om je te concentreren op de routes, logica en functionaliteiten die er echt toe doen.
Fastify hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Fastify-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Fastify hostingdiensten.
Fastify-hosting betekent dat een Fastify-app draait op een serveromgeving die Node.js, afhankelijkheden en het opstartproces van je app ondersteunt. Dit is belangrijk omdat je code een plek nodig heeft om continu te draaien, verzoeken af te handelen en bereikbaar te blijven in een productieomgeving.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, de procesmanager, de reverse proxy en de updates. Met onze Node.js-hosting voor Fastify worden deze taken op serverniveau voor je afgehandeld, zodat je de app kunt implementeren zonder de volledige machine te hoeven beheren.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates kunnen vervolgens vanuit Git worden opgehaald, net als bij een openbare repository.
De abonnementen hebben vastgestelde limieten voor het gebruik van resources. Als uw Fastify-app deze limieten overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normaal gebruik, maar aanhoudend verkeer boven de capaciteit van uw abonnement kan de prestaties beïnvloeden.
Push je Fastify-project naar GitHub of upload het, verbind het vervolgens met Hostinger en stel de startopdracht en omgevingsvariabelen in. Als je app al lokaal draait met Node.js, is het implementatieproces meestal eenvoudig.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.