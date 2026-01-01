Continue.dev hosting

Ontwikkel met Continue.dev en implementeer je apps op Hostinger.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
continue.dev hosting

Eén vast maandbedrag, geen verborgen kosten.

Kies het abonnement dat bij uw workflow past en host Continue.dev met een gerust hart. Geniet van betrouwbare prestaties, een eenvoudige installatie en onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Lever je projecten sneller met Continue.dev.

Breng je project, gebouwd met Continue.dev, van prototype naar productie zonder je workflow te hoeven aanpassen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt je app een eenvoudige route van lokale ontwikkeling naar een live omgeving, zodat je het project waaraan je hebt gewerkt kunt implementeren en kunt blijven werken met de vertrouwde technologieën. Zodra je app live is, draait deze op een beheerde infrastructuur die speciaal is ontworpen voor Node.js, met betrouwbare uptime en voldoende capaciteit om groeiend verkeer aan te kunnen. Dit betekent minder tijd besteden aan serverconfiguratie en -onderhoud, en meer tijd aan het uitbrengen van nieuwe functies en het verbeteren van het product.
continue.dev hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Continue.dev-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over de hostingdiensten van Continue.dev.
Continue.dev hosting is een beheerde omgeving voor het draaien van Continue.dev en het verbinden ervan met uw apps, tools en modelproviders. Het helpt u sneller te implementeren zonder zelf serverconfiguratie, updates of basisonderhoud te hoeven uitvoeren.
Een VPS geeft je volledige controle over de server, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de installatie, beveiliging, schaalbaarheid en updates. Continue.dev hosting is eenvoudiger: het is vooraf geconfigureerd voor de service, waardoor je sneller aan de slag kunt met minder handmatig werk.
Ja. Continue.dev hosting ondersteunt privé GitHub-repositories, zodat u uw code veilig kunt koppelen en interne projecten tijdens de implementatie kunt beschermen.
Abonnementen kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik. Als uw app meer capaciteit nodig heeft, kunt u upgraden voordat u de limieten bereikt, in plaats van onverwachte extra kosten te betalen.
De installatie is eenvoudig en ontworpen voor technisch onderlegde gebruikers. Als u overstapt van een andere host, kunt u uw project migreren door uw repository te koppelen, uw omgeving te configureren en in een paar stappen te implementeren.

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