continue.dev hosting

Lever je projecten sneller met Continue.dev.

Breng je project, gebouwd met Continue.dev, van prototype naar productie zonder je workflow te hoeven aanpassen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt je app een eenvoudige route van lokale ontwikkeling naar een live omgeving, zodat je het project waaraan je hebt gewerkt kunt implementeren en kunt blijven werken met de vertrouwde technologieën. Zodra je app live is, draait deze op een beheerde infrastructuur die speciaal is ontworpen voor Node.js, met betrouwbare uptime en voldoende capaciteit om groeiend verkeer aan te kunnen. Dit betekent minder tijd besteden aan serverconfiguratie en -onderhoud, en meer tijd aan het uitbrengen van nieuwe functies en het verbeteren van het product.