Claude code hosting

Implementeer apps die met Claude Code zijn ontwikkeld in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Claude Code hosting

Eenvoudige prijsopgave voor Claude Code hosting

Ontwikkel de apps die je met Claude Code bouwt op betrouwbare hosting waar je op kunt vertrouwen. Elk abonnement wordt geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Het schip Claude Code wordt sneller in productie genomen.

Breng de apps en prototypes die je met Claude Code bouwt, van lokale ontwikkeling naar productie zonder je workflow te hoeven aanpassen. Push je Node.js-project en Hostinger regelt de runtime en de implementatie, zodat je app direct klaar is voor gebruik zonder extra configuratie. Zodra je project live is, draait het op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en ruimte voor groei. Dat betekent minder tijd besteden aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van de code en de functionaliteiten die je al hebt uitgebracht.
Claude Code hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Claude code hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over de codehostingdiensten van Claude.
Claude Code-hosting betekent dat de Node.js-apps die je met Claude Code bouwt, worden geïmplementeerd op een live server, zodat anderen ze kunnen gebruiken. Dit is belangrijk omdat codegeneratie niet hetzelfde is als productiehosting: je hebt nog steeds runtime, procesbeheer en netwerktoegang nodig.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, Node.js, updates en applicatieprocessen. Met Hostinger's Node.js-hosting voor Claude Code neemt het platform de serverlaag voor zijn rekening, zodat jij je kunt concentreren op de applicatie en het implementatieproces in plaats van op systeembeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de branch van je keuze. Updates kunnen vanuit dezelfde repository worden opgehaald zonder de code openbaar te maken.
Uw abonnement heeft vaste limieten voor het aantal resources. Als het verkeer deze limieten overschrijdt, kan de app trager worden of een groter abonnement nodig hebben. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor extra bezoeken, maar u wordt aangeraden uw abonnement te upgraden voordat aanhoudend hoge belasting de prestaties beïnvloedt.
Upload het project naar GitHub, koppel de repository en implementeer op Hostinger. Als je overstapt van een andere hostingprovider, werk dan alle omgevingsvariabelen en domeininstellingen bij en test de app na de eerste implementatie.

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