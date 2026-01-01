Het schip Claude Code wordt sneller in productie genomen.

Breng de apps en prototypes die je met Claude Code bouwt, van lokale ontwikkeling naar productie zonder je workflow te hoeven aanpassen. Push je Node.js-project en Hostinger regelt de runtime en de implementatie, zodat je app direct klaar is voor gebruik zonder extra configuratie. Zodra je project live is, draait het op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en ruimte voor groei. Dat betekent minder tijd besteden aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van de code en de functionaliteiten die je al hebt uitgebracht.