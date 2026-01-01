Van Bolt.new idee naar live app

Breng de app of website die je bouwt in Bolt.new van prototype naar productie zonder je workflow te hoeven aanpassen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt een eenvoudige manier om je project te implementeren, zodat je met minder configuratie van gegenereerde code naar een live app kunt overstappen. Zodra je app live is, draait deze op een beheerde infrastructuur die speciaal voor Node.js is gebouwd, waarbij uptime en schaling voor je worden geregeld. Dat betekent minder tijd kwijt aan serveronderhoud en meer tijd om het product te perfectioneren dat je gebruikers daadwerkelijk zien.