Van Base44-idee tot werkende app, snel.

Breng de apps en prototypes die je met Base44 bouwt van idee tot live implementatie zonder je werkwijze te veranderen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt een eenvoudige weg naar productie, zodat je project van de lokale omgeving naar een omgeving kan worden verplaatst die klaar is voor echte gebruikers. Zodra je app draait, blijft deze op een beheerde infrastructuur, waarbij de uptime en schaalbaarheid voor je worden geregeld. Dat betekent minder tijd besteden aan servertaken en meer tijd aan het verfijnen van functies, het oplossen van bugs en het uitbrengen van updates.