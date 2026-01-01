Base44 hosting

Implementeer apps die met Base44 zijn gebouwd in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
base44 hosting

Eenvoudige prijsopgave voor Base44 hosting

Ontwikkel je apps met Base44 op betrouwbare hosting waarop je kunt vertrouwen. Elk abonnement is inclusief onze 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van Base44-idee tot werkende app, snel.

Breng de apps en prototypes die je met Base44 bouwt van idee tot live implementatie zonder je werkwijze te veranderen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt een eenvoudige weg naar productie, zodat je project van de lokale omgeving naar een omgeving kan worden verplaatst die klaar is voor echte gebruikers. Zodra je app draait, blijft deze op een beheerde infrastructuur, waarbij de uptime en schaalbaarheid voor je worden geregeld. Dat betekent minder tijd besteden aan servertaken en meer tijd aan het verfijnen van functies, het oplossen van bugs en het uitbrengen van updates.
base44 hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Base44-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Base44 hostingdiensten.
Dit betekent dat je de Node.js-app die je met Base44 hebt gebouwd, op een live server plaatst, zodat gebruikers er toegang toe hebben. Base44-hosting is belangrijk omdat je app een productieomgeving, een openbare URL en een beheerde infrastructuur buiten je lokale machine nodig heeft.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, de procesmanager, updates en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze servertaken voor je afgehandeld, zodat jij je kunt concentreren op de app die je met Base44 bouwt.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de branch die je wilt gebruiken. Updates kunnen vervolgens vanuit dezelfde repository worden geïmplementeerd zodra je wijzigingen pusht.
Als uw app de inbegrepen resources overschrijdt, kan de prestatie afnemen en heeft u mogelijk een duurder abonnement nodig. We brengen geen verborgen kosten in rekening voor overschrijding van de limiet bij Node.js-hosting, dus controleer de limieten van uw abonnement voordat u lanceert als u pieken in het verkeer verwacht.
Implementeer de app vanuit je GitHub-repository of upload de projectbestanden. Stel vervolgens de omgevingsvariabelen in en start de app via Hostinger. Als je migreert vanaf een andere host, verwijs dan na verificatie je domein naar de nieuwe app.

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