Angular hosting

Implementeer Angular-apps met Node.js-hosting die met je meegroeit.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Angular hosting

Eenvoudige prijsstelling voor Angular-hosting

Host je Angular-app op een betrouwbare infrastructuur die geschikt is voor productieomgevingen. Mocht het niet aan je verwachtingen voldoen, dan biedt onze 30-dagen geld-terug-garantie je gemoedsrust.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontworpen voor optimale prestaties van Angular-apps.

Implementeer je Angular-app op Node.js-hosting zonder extra serverconfiguratie. Push je project en Hostinger regelt de runtime en de implementatie, zodat je website of app soepel live gaat. Je applicatie draait op een beheerde infrastructuur die betrouwbaar blijft, zelfs bij wisselend verkeer. Zo besteed je minder tijd aan onderhoud en meer tijd aan het uitbrengen van updates. Dit zorgt voor een eenvoudiger traject van code naar productie, met hosting die je niet in de weg zit.
Angular hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commando’s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid — alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Angular-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Angular-hostingdiensten.
Angular-hosting is de productieomgeving waar de Node.js-app of -website die je met Angular hebt gebouwd, draait voor echte gebruikers. Dit is belangrijk omdat je een server nodig hebt die de implementatie, runtime-afhankelijkheden, routing en uptime buiten je lokale machine kan afhandelen.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, het procesbeheer, de updates en de beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting neemt het platform de serverlaag voor zijn rekening, zodat je je Angular-app kunt implementeren zonder de hele machine te hoeven onderhouden.
Ja. Koppel je GitHub-account, geef toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates kunnen na elke push vanuit dezelfde privérepository worden opgehaald.
Als het dataverkeer de limieten van uw abonnement overschrijdt, kunnen verzoeken worden beperkt of kan de prestatie afnemen totdat u uw abonnement upgradet. Hostinger verbergt dit niet achter onduidelijke facturering voor overschrijding van de capaciteit; de capaciteit is gekoppeld aan het abonnement dat u kiest.
Upload je project naar GitHub of importeer de bestaande code, verbind vervolgens de repository in Hostinger en implementeer. Als je overstapt van een andere hostingprovider, wijs dan na de implementatie je domein naar de nieuwe app en controleer de omgevingsvariabelen en build-instellingen.

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