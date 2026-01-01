Отримайте миттєву допомогу від Hostinger Agent, вашого агента підтримки ШІ
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Хостинг
Чому Hostinger Agent змінює правила гри
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Агент Hostinger швидко зрозумів моє занепокоєння та надав чіткі покрокові інструкції, які вирішили мою проблему без жодних непорозумінь.
Hostinger Agent, їхня підтримка зі штучним інтелектом, чудова. Я насправді віддаю перевагу цьому, ніж розмові з людиною, бо не відчуваю поспіху.
Їхній помічник зі штучним інтелектом Hostinger Agent ДУЖЕ корисний. Замість того, щоб перенаправляти мене до нескінченної довідкової документації, він дійсно виконує певні дії в моєму обліковому записі. Це як мати молодшого системного адміністратора на чергуванні.
Найчастіші запитання агента Hostinger
Що таке агент Hostinger?
Hostinger Agent – це агент підтримки Hostinger на базі штучного інтелекту, створений для керування вашими веб-сайтами та сервісами через простий чат. Він виконує понад 500 дій на рівні адміністратора, від міграції веб-сайтів та створення резервних копій до керування записами DNS та перевірки стану сервера. Дізнайтеся більше про Hostinger Agent.
Які продукти Hostinger підтримує Hostinger Agent?
Hostinger Agent працює з усією екосистемою Hostinger – веб-хостинг, WordPress, VPS, конструктор веб-сайтів, конструктор сайтів Hostinger AI, пошта Hostinger, домени та платежі. Чим би ви не керували, Hostinger Agent завжди готовий допомогти.
Чи може Hostinger Agent насправді вносити зміни до мого облікового запису, чи він лише відповідає на запитання?
Обидва варіанти – але Hostinger Agent вирізняється тим, що він діє. Замість того, щоб вказувати вам до довідкової документації, Hostinger Agent підключає домени, оновлює налаштування DNS, встановлює плагіни та багато іншого безпосередньо у вашому обліковому записі.
Чи доступний Hostinger Agent на мобільному пристрої?
Так. Агент Hostinger доступний скрізь, де ви отримуєте доступ до Hostinger – зокрема на мобільному пристрої та навіть у WhatsApp – тому миттєва допомога завжди доступна за одне повідомлення, де б ви не працювали.
Що станеться, якщо Hostinger Agent не зможе вирішити мою проблему?
Hostinger Agent самостійно обробляє 85% взаємодій зі службою підтримки. З будь-яких питань, що виходять за рамки його компетенції, він з’єднує вас зі спеціалістом-людиною, щоб ви ніколи не залишалися без рішення.