Отримайте миттєву допомогу від Hostinger Agent, вашого агента підтримки ШІ

Агент Hostinger щодня обробляє понад 45 тисяч чатів – керує послугами, пише дописи в блозі та переносить веб-сайти – і все це за допомогою простої розмови.
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Отримайте миттєву допомогу від Hostinger Agent, вашого агента підтримки ШІ

Ваш найкоротший шлях до результату

Агент Hostinger з вами у всіх продуктах Hostinger, навіть на вашому телефоні – просто скажіть йому, що вам потрібно.

Хостинг

Міграція веб-сайту
Прискорити це
Створіть резервну копію
Знайти налаштування в hPanel
Керування сайтами, базами даних та інструментами
Хостинг

Чому Hostinger Agent змінює правила гри

500+ дій і це ще не все

Агент Hostinger виконує понад 500 дій на рівні адміністратора, включаючи міграцію веб-сайтів, резервне копіювання та перевірку справності сервера.
Агент Hostinger обробляє 85% взаємодій зі службою підтримки Hostinger, із середнім показником задоволеності клієнтів 77%.
Hostinger Agent відповідає на запитання в середньому лише за 9 секунд, виконуючи роботу близько 800 спеціалістів.
Hostinger Agent заощадить нам понад 14 мільйонів євро цього року. Це дозволяє нам продовжувати пропонувати якісні послуги за одними з найнижчих цін на ринку.

Віддаєте перевагу WhatsApp? Агент Hostinger вже тут.

Отримуйте ту саму допомогу з тарифами, налаштуванням і вирішенням проблем – прямо в застосунку, яким ви вже користуєтесь.
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Віддаєте перевагу WhatsApp? Агент Hostinger вже тут.

Приєднайтесь до мільйонів задоволених клієнтів

Агент Hostinger швидко зрозумів моє занепокоєння та надав чіткі покрокові інструкції, які вирішили мою проблему без жодних непорозумінь.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, їхня підтримка зі штучним інтелектом, чудова. Я насправді віддаю перевагу цьому, ніж розмові з людиною, бо не відчуваю поспіху.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Їхній помічник зі штучним інтелектом Hostinger Agent ДУЖЕ корисний. Замість того, щоб перенаправляти мене до нескінченної довідкової документації, він дійсно виконує певні дії в моєму обліковому записі. Це як мати молодшого системного адміністратора на чергуванні.

Philip

Philip

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Найчастіші запитання агента Hostinger

Знайдіть відповіді на найчастіші запитання про нашого агента підтримки клієнтів зі штучним інтелектом Hostinger Agent.

Hostinger Agent – ​​це агент підтримки Hostinger на базі штучного інтелекту, створений для керування вашими веб-сайтами та сервісами через простий чат. Він виконує понад 500 дій на рівні адміністратора, від міграції веб-сайтів та створення резервних копій до керування записами DNS та перевірки стану сервера. Дізнайтеся більше про Hostinger Agent.

Hostinger Agent працює з усією екосистемою Hostinger – веб-хостинг, WordPress, VPS, конструктор веб-сайтів, конструктор сайтів Hostinger AI, пошта Hostinger, домени та платежі. Чим би ви не керували, Hostinger Agent завжди готовий допомогти.

Обидва варіанти – але Hostinger Agent вирізняється тим, що він діє. Замість того, щоб вказувати вам до довідкової документації, Hostinger Agent підключає домени, оновлює налаштування DNS, встановлює плагіни та багато іншого безпосередньо у вашому обліковому записі.

Так. Агент Hostinger доступний скрізь, де ви отримуєте доступ до Hostinger – зокрема на мобільному пристрої та навіть у WhatsApp – тому миттєва допомога завжди доступна за одне повідомлення, де б ви не працювали.

Hostinger Agent самостійно обробляє 85% взаємодій зі службою підтримки. З будь-яких питань, що виходять за рамки його компетенції, він з’єднує вас зі спеціалістом-людиною, щоб ви ніколи не залишалися без рішення.

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