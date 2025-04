alojamento n8n VPS

n8n vem pré-instalado com o template VPS "Ubuntu 24.04 com n8n" da Hostinger. Dentro de um ambiente Docker, pode rápida e facilmente implementar os seus fluxos de trabalho de automação. Também oferecemos um template para configurar o n8n no modo de fila para melhor escalabilidade.

Para o guiar através do acesso, configuração e gestão do n8n no modo regular ou de fila, confira este guia passo a passo sobre o template VPS n8n.