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营销应用模板

无论您需要组织自己的内容战略还是为客户构建营销工具，请从可定制的模板开始 — — 并简化工作流程。
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Hostinger模板常见问题解答

营销应用模板是预构建的 Web 应用布局，用于构建有助于规划、创建和管理营销活动的工具 — — 从社交媒体日程安排器和内容日历到 UTM 构建器和博客文章生成器。它们提供了一个起始结构，可以自定义，并由内置 AI 的 AI Builder 提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 来创建自己的营销工具。

营销应用模板可用于构建社交媒体日程安排工具、内容日历、UTM构建器、博客文章生成器、广告文案生成器、电子邮件序列构建器等。它们适用于管理您自己的营销活动，以及为您的客户构建和提供营销工具。

无需编码技能。借助Hostinger Horizons，您只需描述所需的更改即可自定义模板。AI 将根据您的指令生成并更新您的 Web 应用。

您可以在几分钟内创建一个可运行的Web应用程序，并根据您所需的自定义程度在几小时内对其进行完善。模板提供了初始结构，而AI则有助于生成功能和调整界面。

营销工具对于需要简化工作流程的企业和自由职业者来说尤其有价值——您可以将它们用于自己的营销活动，停止支付昂贵的第三方工具费用；或者更进一步，将您的应用程序作为付费服务提供给客户，为您的业务增加新的收入来源。

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