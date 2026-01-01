营销应用模板是预构建的 Web 应用布局，用于构建有助于规划、创建和管理营销活动的工具 — — 从社交媒体日程安排器和内容日历到 UTM 构建器和博客文章生成器。它们提供了一个起始结构，可以自定义，并由内置 AI 的 AI Builder 提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 来创建自己的营销工具。