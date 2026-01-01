健身和运动应用模板是预先构建的 Web 应用布局，旨在帮助用户构建训练、追踪进度并实现健身目标的工具——从锻炼计划和活动追踪器到教练工具和营养指南。它们提供了一个可完全自定义的初始框架，以满足您的需求，因此您无需编写代码或进行技术设置即可创建自己的健身和运动工具。