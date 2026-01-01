教育应用程序模板是预构建的 Web 应用程序布局，旨在构建帮助人们学习、实践和发展新技能的工具 — — 从测验构建器和答题卡工具到语言学习应用程序和课程平台。它们提供了一个起始结构，可由内置 AI 的 AI Builder 自定义和提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 以创建自己的学习应用程序和教育工具。