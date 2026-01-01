健康美容应用模板是预先构建的 Web 应用布局，旨在帮助用户构建追踪、改善和管理身心健康的工具——从健身追踪器和膳食计划器到心理健康日志和 BMI 计算器，应有尽有。它们提供了一个可完全自定义的初始框架，以满足您的需求，因此您无需编写代码或进行任何技术设置即可创建自己的健康美容工具。