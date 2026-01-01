计算器和转换器应用模板

计算器和转换器应用程序模板是预构建的 Web 应用程序布局，用于构建基于用户输入执行计算、转换和估算的工具 — — 从抵押贷款计算器和 BMI 工具到单位和温度转换器。它们提供了一个启动结构，可由内置 AI 的 AI Builder 自定义和提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 以创建自己的计算器和转换器工具。