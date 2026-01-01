CRM 应用模板是预构建的 Web 应用布局，旨在构建有助于管理客户关系、跟踪潜在客户和组织销售活动的工具——从联系人管理器和交易跟踪器到客户门户和销售仪表板。它们提供了一个完全可定制的起始结构来满足您的业务需求，因此您无需编码或技术设置即可创建自己的 CRM 解决方案。