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CRM 应用模板

如果您厌倦了支付昂贵的软件费用，如果您想构建一个完全符合业务的定制解决方案，都可以从可定制的CRM模板开始——彻底削减您的订阅成本。
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Hostinger模板常见问题解答

CRM 应用模板是预构建的 Web 应用布局，旨在构建有助于管理客户关系、跟踪潜在客户和组织销售活动的工具——从联系人管理器和交易跟踪器到客户门户和销售仪表板。它们提供了一个完全可定制的起始结构来满足您的业务需求，因此您无需编码或技术设置即可创建自己的 CRM 解决方案。

CRM模板可用于构建联系人管理器、潜在客户跟踪器、销售渠道、客户门户、交易仪表板、跟进提醒工具等。它们适用于管理您自己的客户关系，以及为您的客户构建和提供CRM解决方案。

无需编码技能。借助Hostinger Horizons，您只需描述所需的更改即可自定义模板。AI 将根据您的指令生成并更新您的 Web 应用。

您可以在几分钟内创建一个可运行的网络应用程序，并根据您所需的自定义程度在几小时内对其进行完善。模板提供了初始结构，而AI则帮助生成功能和调整界面。

可以。CRM 工具在小企业和自由职业者中需求量很大，让他们以一种较简单的方式管理客户。构建您自己的 CRM，停止为昂贵的平台付费——或者更进一步，将您的定制 CRM 作为付费服务提供给客户，为您的业务增加新的收入来源。

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