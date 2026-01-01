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生成器应用模板

无论您是需要为自己的品牌生成工具，还是想要构建并向受众销售有用的工具，请从可定制的模板开始 — — 并为您的利基盈利。
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Hostinger模板常见问题解答

生成器应用程序模板是预构建的 Web 应用程序布局，旨在构建基于用户输入生成内容、想法或输出的工具 — — 从名称生成器和传记作者到想法工具和内容创建者。它们提供了一个起始结构，可由内置 AI 的 AI Builder 自定义和提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 以创建自己的生成器工具。

生成器应用模板可用于构建名称生成器、个人简介撰写器、创意验证器、产品描述生成器、求职信工具、食谱推荐器等等。它们适用于个人项目，也适用于为您的受众或客户构建和提供生成工具。

无需编码技能。借助Hostinger Horizons，您只需描述所需的更改即可自定义模板。AI 将根据您的指令生成并更新您的 Web 应用。

您可以根据所需的自定义程度，在几分钟内创建一个可以投入使用的Web应用程序，并在几小时内对其进行完善。模板提供初始结构，而AI则有助于生成功能并调整界面。

可以。生成工具特别适合货币化——特定的生成器吸引高度目标受众，他们会反复回访。一旦您的应用程序上线，您可以收取访问费用，连接Google AdSense，或将其嵌入现有业务作为额外的收入来源。

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