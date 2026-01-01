生成器应用程序模板是预构建的 Web 应用程序布局，旨在构建基于用户输入生成内容、想法或输出的工具 — — 从名称生成器和传记作者到想法工具和内容创建者。它们提供了一个起始结构，可由内置 AI 的 AI Builder 自定义和提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 以创建自己的生成器工具。