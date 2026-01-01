AI 和创意应用模板是预构建的 Web 应用布局，旨在构建辅助创意任务的工具 — — 从写作和图像生成到设计和内容创建。它们提供了一个起始结构，可由内置 AI 的 AI Builder 自定义和提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 以创建自己的 AI 助手、创意工具和生成器。