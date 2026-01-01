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AI 和创意应用模板

无论您是想构建自己的AI驱动工具，还是推出可以提供给客户的创意应用，都可以从可定制的模板开始，并将您的想法转化为收入来源。
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Hostinger模板常见问题解答

AI 和创意应用模板是预构建的 Web 应用布局，旨在构建辅助创意任务的工具 — — 从写作和图像生成到设计和内容创建。它们提供了一个起始结构，可由内置 AI 的 AI Builder 自定义和提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 以创建自己的 AI 助手、创意工具和生成器。

AI和创意应用模板可用于构建AI写作助手、图像生成器、设计工具、内容创作工具等。它们适用于个人项目，也适用于为客户或您的受众构建和提供创意工具。

无需编码技能。借助Hostinger Horizons，您只需描述所需的更改即可自定义模板。AI 将根据您的指令生成并更新您的 Web 应用。

您可以在几分钟内创建一个可用的 Web 应用程序，并根据您的自定义程度，在几小时内对其进行完善。模板提供初始结构，而 AI 则有助于生成功能和调整界面。

是的。许多创作者使用 AI Builder 模板构建他们提供给客户端或为其受众发布的基于 AI 的工具。一旦您的应用上线，您可以对访问权限收费，将其作为服务提供，或者将其嵌入现有业务。

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