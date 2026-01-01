Hostinger AI Builder 模板提供了一个现成的结构，您可以自定义以满足您的需求。您可以通过简单的提示 AI 来更改设计、调整功能、添加新功能或删除元素。这使得根据特定的用例定制模板变得非常容易 — 无论您是在构建仪表板、内部工具、预订系统还是其他类型的 Web 应用。

如果您只需要编辑文本或代码，则无需使用消息积分即可直接进行编辑。

您也可以使用 Hostinger AI Builder 生成新版本的应用或网站，或者进行更高级的更改，只要您有足够的消息积分。只需在给 AI Web 应用生成器的消息中描述您想要进行的更改即可。