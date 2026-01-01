娱乐应用模板是预先构建的 Web 应用布局，旨在构建娱乐、吸引和愉悦用户的工具 — — 从测验和琐事游戏到病毒体验和互动讲故事工具，它们提供了一个起始结构，可由内置 AI 的 AI Builder 自定义和提供支持 — — 无需第三方帐户或技术设置 — — 来创建自己的娱乐应用。