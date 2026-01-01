通信或沟通应用模板是预构建的 Web 应用布局，旨在构建帮助人们连接、协作和互动的工具——从客户支持和社区论坛到反馈工具和帮助台系统。它们提供了一个可完全自定义以满足您需求的起始结构，因此您无需编码或技术设置即可创建自己的沟通工具。