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通信应用模板

无论是为您的企业构建支持聊天，还是为您的受众创建社区论坛，都可以从可定制的模板开始，停止为那些您本可以自己构建的工具支付过高的费用。
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Hostinger模板常见问题解答

通信或沟通应用模板是预构建的 Web 应用布局，旨在构建帮助人们连接、协作和互动的工具——从客户支持和社区论坛到反馈工具和帮助台系统。它们提供了一个可完全自定义以满足您需求的起始结构，因此您无需编码或技术设置即可创建自己的沟通工具。

通信或沟通应用模板可用于构建客户支持聊天、社区论坛、反馈收集器、服务台系统、公告栏等等。它们不仅适用于改善您企业内部的沟通，也适用于构建和为客户提供沟通工具。

无需编码技能。借助Hostinger Horizons，您只需描述所需的更改即可自定义模板。AI 将根据您的指令生成并更新您的 Web 应用。

您可以在几分钟内创建一个可运行的Web应用程序，并根据您所需的自定义程度在几小时内对其进行完善。模板提供了初始结构，而AI则帮助生成功能并调整界面。

可以。沟通工具对于各种规模的企业都至关重要。将它们用于您自己的业务，停止为昂贵的平台付费——或者更进一步，将您的定制沟通应用程序作为付费服务提供给客户，为您的业务增加新的收入来源。

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